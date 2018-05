Angola: Un ingénieur pour l'application de l'ozone dans l'eau potable

Luanda — L'ingénieur chimiste Isabel Pereira Felizardo a défendu mercredi à Luanda le traitement de l'eau avec de l'ozone vu qu'il est plus efficace que le chlore et moins onéreux pour les entreprises impliquées dans ce processus.

Isabel Pereira Felizardo, qui est aussi chef du département de laboratoire du processus EPAL, a fait cette déclaration quant elle faisait l'exposé du thème sur les "Techniques innovantes utilisées dans la prospection et le traitement de l'eau", à l'atelier "Café avec la science et la technologie", promu par le Centre Technologique National.

Selon elle, ce processus est en étape d'essai mais manque d'approbation.

Outre l'ozone, a-t-elle poursuivi, on teste aussi le traitement de l'eau avec le "sudfloc", un sel d'aluminium à base de polymère qui vise à réduire les coûts de traitement de l'eau, mais contrairement au chlore et à l'ozone, par exemple, implique l'implantation d'usines dans les stations de traitement d'eau.

"Les Nations Unies disent que le chlore a certaines substances qui peuvent être cancérigènes, mais elles ne déconseillent pas et pour atténuer ces informations on pense à des méthodes telles que l'ozone, mais en ayant moins de temps dans l'eau que le chlore, donc les stations devraient avoir leurs propres productions ou usines locales", a-t-elle expliqué.

Le "sudfloc" présente des avantages tels que la formation de flocons larges, denses et rapides, efficaces, étant sûr et pratique pour une manipulation et un dosage précis.

L'ozone est un germicide très efficace, il réduit plus de 90 pour cent des coliformes avec un résidu de 0,2 mg par litre. Il offre une amélioration de la couleur, réduit les teneurs en fer et en manganèse, la désintégration des phénols et agit sur les acides humides, ainsi que l'élimination de certaines substances organiques non biodégradables et autres que le chlore n'est pas affecté par l'ammoniac.