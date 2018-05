Sénégal: Saint-Louis - Atelier sur médias sociaux et mutation des agences de presse, à partir de jeudi

Les techniques d'écriture journalistique et de couverture médiatique d'une élection seront aussi revisitées au bénéficie des reporters et correspondants par Ousmane Dia et Boubacar Kanté.

Le directeur de la Formation et de la Communication à la direction générale des élections (DGE), Bernard Casimir Cissé échangera avec les journalistes de l'APS sur les Lois et règlements régissant les élections au Sénégal.

Qui ajoute que "de ce fait les agences de presse sont obligées de s'adapter rapidement et de se réinventer tout en maintenant intacts leurs standards de qualité, de fiabilité et de crédibilité".

La rencontre intervient au moment où "la révolution numérique et l'irruption des réseaux sociaux ont entraîné des changements en matière de production, de transmission et de partage de l'information", renseigne la source.

