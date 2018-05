Burkina Faso: Au coin du palais/ Une sexagénaire excise quatre fillettes à Kouka

En répression, le ministère public a requis une peine d'emprisonnement de six mois et une amende de 50 000 FCFA, le tout assorti de sursis. L'une des mères des héritiers, qui a esté en justice, s'est constituée partie civile, et a réclamé le remboursement de l'héritage des enfants de son défunt mari. En enjoignant T.L. de restituer la totalité de l'héritage détourné, la Cour l'a condamné à une peine d'amende de 300 000 FCFA au compte du trésor public.

A l'encontre de l'homme cité pour complicité, le parquet a requis une peine d'emprisonnement de 6 mois fermes, pour avoir tenté de divertir la Cour. Quant aux autres complices, le procureur du Faso a demandé au tribunal de prononcer une peine d'emprisonnement de 24 mois avec sursis. Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, les juges ont déclaré les prévenus coupables des faits à eux reprochés, et les a tous condamnés à une peine d'emprisonnement de 36 mois, avec sursis.

A la suite des débats qui ont duré plus de deux heures, le parquet a demandé à la Cour, de déclarer tous les prévenus coupables de faits d'excision et de complicité d'excision. En répression, une peine d'emprisonnement de 36 mois, assortis de sursis, a été prononcée contre S.A.

Excepté l'homme qui a tenté dans un premier temps, de rejeter les faits de complicité à lui reprochés, la présumée auteure principale d'excision et les six complices, ont reconnu sans détour, leur faute. S.A, consciente de l'interdiction de la pratique de l'excision, a déclaré devant la Cour, vouloir perpétuer l'activité de sa mère, en acceptant d'exciser les filles.

