Sénégal: Edouard Mendy, ce tri-national qui rêve de Tanière

Le Sénégal est qualifié pour la phase finale de la Coupe du monde 2018 (14 juin au 15 juillet) et a convoqué quatre gardiens de but pour les matchs amicaux de mars dernier.

Derrière les cadres, Mandanda et Yohann Pelé, le footballeur qui peut revendiquer trois nationalités (française, bissau-guinéenne et sénégalaise) continue son apprentissage.

Formé au Havre comme un certain Steve Mandanda, gardien de but de l'OM et numéro 2 chez les Bleus, c'est à Cherbourg en National (D3) puis en CFA (D4) qu'il a fait ses premières armes.

Arrivé sur la pointe des pieds dans ce club la saison dernière, le gardien de but de 26 ans, clame haut et fort sa volonté de pouvoir jouer les Lions, lui qui a déjà été aligné en amical par la Guinée Bissau.

