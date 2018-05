Sénégal: Le gouvernement invité à "asseoir la stabilité du secteur de l'éducation"

Il leur a réaffirmé "toute sa considération et ses encouragements", avant de remercier les centrales syndicales "pour leur mobilisation et leur sens des responsabilités".

"Poursuivant sa communication autour de la célébration de la Fête du Travail et de la consolidation du nouveau contrat social pour l'émergence", le chef de l'Etat a adressé "ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des travailleuses et travailleurs du Sénégal", peut-on lire.

Il s'est félicité des accords conclus lundi entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants et rappelé, selon la même source, "l'impératif de consolider en permanence le partenariat entre l'Etat, les syndicats et le patronat, base essentielle du nouveau contrat social qui sous-tend la matérialisation effective, dans tous les secteurs d'activités, de sa vision d'un Sénégal Emergent au service de toutes les populations"..

De cette manière, le gouvernement devrait arriver à '"consolider, dans le consensus et dans l'esprit de la vision d'un Sénégal Emergent, « l'Ecole du futur », une véritable Ecole de la réussite et de l'excellence", a laissé entendre Macky Sall.

Selon le communiqué du Conseil des ministres tenue le même jour, le président de la République, dans sa communication, a demandé au gouvernement "d'asseoir la stabilité durable du secteur de l'éducation par un suivi rigoureux de la mise en œuvre des recommandations et décisions des Assises nationales sur l'éducation et la formation (... )".

Dakar — Le chef de l'Etat Macky Sall a demandé mercredi au gouvernement de travailler à asseoir"la stabilité durable du secteur de l'éducation par un suivi rigoureux" de la mise en œuvre des recommandations et décisions des Assises nationales sur l'éducation et la formation, tenues en 2014, a-t-on appris de source officielle.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.