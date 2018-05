Burkina Faso: Tenue des conseils des ministres - Le gouvernement opte pour la délocalisation en régions

Le gouvernement a aussi adopté la création de l'Agence burkinabè des investissements (ABI). A écouter le ministre Dandjinou, cette structure va accueillir les investisseurs étrangers au pays des Hommes intègres et inciter les investisseurs nationaux à plus d'efforts au niveau des secteurs productifs du pays. Des communications ont également été faites au cours de cette rencontre gouvernementale.

L'autre sujet abordé par le gouvernement au cours de ce conclave est l'adoption d'un décret portant feuille de route pour la mise en œuvre de l'identifiant unique électronique pour la personne au Burkina Faso. Cet identifiant se veut un cadre unique pour l'identification de tous les Burkinabè vivant à l' intérieur du Burkina, à l'extérieur et pour toutes les personnes étrangères vivant au Burkina. « Cela va nous permettre d'asseoir une nouvelle gouvernance. Dans le cas des élections, on aura un meilleur jeu démocratique en ce sens qu'on aura le même identifiant que la carte d'identité, le permis de conduire, le passeport ou la carte de santé d'une personne », s'est réjoui le ministre.

Il a en outre précisé que ces fonds vont être utilisés dans la réalisation des infrastructures de base telles que les écoles, les centres de santé et les forages, les infrastructures économiques comme les routes, l'électricité et les marchés à bétail. De l'avis du ministre, le volet sécuritaire sera aussi pris en compte à travers un accroissement des équipements des forces de défense et de sécurité de la zone.

Pour accélérer le processus de mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel, le gouvernement a adopté un décret portant allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe. La procédure concernera cette année, 154,92 milliards de F CFA. Selon le porte-voix du gouvernement, 116, 25 milliards de F CFA ont déjà été mobilisés par l'Etat et les partenaires techniques et financiers.

Ces cadres de rencontres pourraient être une occasion pour faire le point du Programme d'urgence pour le Sahel comme ce fut le cas à ce présent conseil. « Nous avons aujourd'hui un état exhaustif des 202 marchés passés en 2017. 84 marchés (soit 42%) ont été exécutés, 79 (soit 39%) sont en cours d'exécution, 31 (15%) non entamés et 8 marchés résiliés », a-t-il détaillé.

Cependant, il a indiqué que l'objectif est de faire en sorte que d'ici à 2020, les différents ministres et le président du Faso puissent s'entretenir avec les populations, de mettre le doigt sur leurs attentes et leur montrer les réalisations faites au titre des promesses gouvernementales.

