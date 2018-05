Burkina Faso: Cadre d'expression démocratique - La gouvernance du parti au pouvoir décriée

Le coordonnateur national du Cadre d'expression démocratique (CED), Pascal Zaïda, a animé une conférence de presse, le mercredi 2 mai 2018, à Ouagadougou. A l'occasion, il a dénoncé la gouvernance du parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP)

C'est une conférence de presse aux allures de meeting qui a été donné de voir, avec pour chef d'orchestre, le coordonnateur national du Cadre d'expression (CED), Pascal Zaïda. Dans sa déclaration liminaire, Pascal Zaïda a déclaré que sept mois après la répression et l'incarcération de certains d'entre eux, «pour avoir décrié la gouvernance du parti au pouvoir», le constat est toujours le même. «Au lieu d'une politique économique réalisable, plus modeste, mais à la fois concrète et positive, le pouvoir MPP s'est doté d'un plan lourd à démarrer, plongeant l'économie du pays dans une inertie totale», a-t-il soutenu.

Sur le plan social, l'animateur de la conférence de presse dénonce l'injustice faite aux syndicats des travailleurs. Pour lui, en lieu et place d'un dialogue franc et sincère avec les travailleurs en lutte, le gouvernement se fourvoie dans une dynamique de braquage de l'opinion contre les syndicats. Sur le plan politique, à en croire le répondant du CED, les récentes rencontres entre le chef de l'Etat et les acteurs politiques cachent une tentative de reporter aux calendes grecques le vote des Burkinabè de l'étranger.

Pourtant, a-t-il poursuivi, toutes les conditions sont réunies pour que les Burkinabè de l'étranger votent en 2020. Et de marteler : «Ce vote, pour nous, est une question non négociable. La diaspora burkinabè doit absolument jouir de son droit de vote». Concernant l'adoption en vue d'une nouvelle Constitution, Pascal Zaïda a fait savoir qu'il n'y voit ni opportunité, ni urgence. Selon lui, les zones d'ombre de l'actuelle Constitution ont été réglées sous la transition.

Dans le domaine de la justice, il s'est prononcé sur le procès du putsch manqué de septembre 2015 pour déblatérer le système. A son avis, entre ingérence de l'exécutif dans le dossier et le manquement criant dont fait montre le parquet militaire, on assiste à un véritable déni de droit, obligeant la plupart des avocats de la défense à se déporter.

Pour ce qui est du domaine sécuritaire, le coordonnateur du CED estime que la situation qu'il qualifie de précaire mérite d'être assainie en vue de la reprise des activités socio-économiques. «La facilité avec laquelle les terroristes frappent notre pays nous amène à nous poser des questions légitimes à savoir si nos autorités actuelles sont à la hauteur du défi sécuritaire», s'est-il demandé.

Que propose le CED pour venir à bout des terroristes ? «Il faut que le président du Faso engage un dialogue inclusif. La question sécuritaire n'incombe pas à une seule personne. Ce n'est pas un élément de campagne politique. Le président Kaboré sait comment résoudre le problème. L'Algérie a signé un pacte de non-agression. Le président Roch sait ce que Blaise Compaoré faisait pour garantir la sécurité des Burkinabè. Qu'il lui emboîte le pas !», a répondu Pascal Zaïda.