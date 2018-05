Algérie: Système de formation professionnelle en Algérie - Un modèle à suivre (BIT)

Ce projet, a-t-il poursuivi, permettra aux pays de la région de bénéficier d'un soutien technique et d'élaborer des rapports et des études en matière de formation professionnelle en vue de définir les besoins en la matière.

Le représentant du BIT a mis en avant l'expérience algérienne en matière de formation professionnelle, eu égard à l'intérêt accordé par l'Algérie à ce secteur, aux "moyens financiers" qu'elle lui consacre et autres moyens assurés dans les domaines de la gestion, de l'encadrement et des structures, outre la dynamique insufflée tendant à établir des relations entre le secteur de la formation professionnelle et les entreprises économiques à même de permettre à l'Algérie de se distinguer par son expérience.

Dans une déclaration à la presse, en marge d'un séminaire régional sur "l'impact de la formation professionnelle sur l'employabilité des jeunes en Afrique du Nord", M. Deyahi a affirmé que "le système de formation en Algérie est un modèle à suivre dans la région", indiquant que l'Algérie "a adopté plusieurs mesures pour la promotion et le développement de ce secteur, mais aussi l'élaboration de stratégies pour établir une corrélation entre la formation et l'emploi".

