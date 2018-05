Algérie: Oran - Le ministre de la Jeunesse et des Sports inaugure le premier Salon des sports et loisirs

- Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, a inauguré, mercredi à Oran, le premier "Salon des Sports et Loisirs" qui se tient au Centre des Conventions d'Oran (CCO) Mohamed Benahmed.

La cérémonie d'inauguration de cette manifestation, organisée par l'agence "Myriade Communication" s'est déroulée en présence des autorités locales et du président du Comité Olympique Algérien, Mustapha Berraf.

Le ministre a visité les différents stands du salon, qui accueille une centaine d'exposants, dont celui de la wilaya d'Oran où ses différents sites sportifs et de loisirs ont été succinctement présentés.

Le stand du secteur de la Jeunesse et des Sports a présenté une exposition rétrospective des Jeux Méditerranéens, depuis la première édition qui a eu lieu en Egypte en octobre 1951, jusqu'à la dernière édition, Espagne 2017.

Quelques détails sur la prochaine édition d'Oran, prévue en 2021, ont été également présentés aux visiteurs, notamment en ce qui concerne les 28 disciplines qui y seront présentes.

D'autre part, le stand qui a attiré l'intérêt de la délégation ministérielle est celui d'une entreprise nationale qui a réalisé six terrains sur douze qui accueilleront les rencontres de la coupe du monde de football de Russie 2018, en collaboration avec une entreprise britannique, notamment les terrains de l'ouverture et de la clôture de cet événement mondial.

Selon les explications fournies au ministre, cette entreprise possède une technologie brevetée pour le revêtement des terrains de football en gazon naturel. Elle a déjà réalisé de nombreux projets dans différentes wilayas du pays, note-t-on.

Le ministre a également assisté à plusieurs démonstrations d'arts martiaux, de sports de combat et de gymnastique exécutées par de jeunes athlètes, notamment de judo, karaté, Kick Boxing, Tae Kwondo, lutte, escrime, ainsi que de rugby.

Pour l'organisateur de l'événement "Myriade Communication", ce salon est un carrefour qui prend en compte la dimension économique des activités sportives et de loisirs sur les plans industriel et commercial et s'adresse aux opérateurs économiques, ainsi qu'aux institutions, organismes et professionnels dans les disciplines en relation avec les sports et les loisirs, ainsi qu'au grand public, et ce à travers les clubs et le mouvement associatif.

Le salon accueille 38 secteurs en relation avec ceux des sports et des loisirs. Il se poursuivra jusqu'au 5 du mois en cours, a-t-on rappelé.