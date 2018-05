Algérie: La 51è FIA se tiendra du 8 au 13 mai, la Chine invité d'honneur

A ce propos, le ministre a déclaré "nous ne voulons plus être un marché d'écoulement", rappelant alors que cette foire visait à donner sur des opportunités nouvelles de partenariats entre entités nationales et étrangères pour la création de sociétés mixtes en Algérie.

Par secteurs, l'espace réservé au partenariat sera prépondérant avec 63 exposants, suivi par le secteur de l'agroalimentaire (52 entreprises), l'industrie énergétique et chimique et pétrochimique (60 entreprises), l'électrique et l'électronique (29 entreprises), les industries manufactures (31 entreprises), la mécanique, la sidérurgie et la métallurgie (30 entreprises), les services (49 entreprises) et les grands travaux du bâtiment (99 entreprises).

- La 51ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA) ouvrira ses portes mardi prochain au Palais des expositions (Pins maritimes) avec la participation de 704 opérateurs économiques nationaux et étrangers, a indiqué mercredi à Alger, le ministre du Commerce, M. Said Djellab.

