Algérie: Commémoration du 56e anniversaire de l'attentat du port d'Alger

ALGER- Une cérémonie de commémoration du 56e anniversaire de l'attentat à l'explosif perpétré par l'organisation de l'armée secrète française (OAS) au port d'Alger, a été organisée mercredi à Alger, à la mémoire des victimes de cet attentat.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, des représentants du ministère des Transports et des Travaux publics, de la Centrale syndicale et des responsables chargés de la gestion du port, ainsi que de représentants des corps de la Sûreté et de la protection civile.

Lors de cette cérémonie, l'assistance s'est recueillie à la mémoire des martyrs devant la stèle commémorative, à proximité de l'entrée principale du port d'Alger.

A cette occasion, le ministre des Moudjahidine a affirmé que la commémoration de ce triste anniversaire, témoignant des crimes de la colonisation française en Algérie qui "n'ont épargné personne", offre également l'opportunité de procéder à notre évaluation et de prendre conscience de la responsabilité incombant aujourd'hui aux Algériens".

Les martyrs se sont sacrifiés pour recouvrer la dignité de l'Algérie et ont donné au monde une leçon de résistance, a-t-il rappelé, soulignant qu'aujourd'hui, "nous devons tirer des enseignements, resserrer nos rangs et construire le pays avec le savoir et le travail, en demeurant fidèle à leur mémoire".

Pour sa part, le représentant de l'entreprise portuaire d'Alger (EPAL) a indiqué que l'attentat du 2 mai 1962, n'était pas le premier du genre, mais comptait parmi une série de crimes perpétrés par l'OAS, depuis la signature des accords d'Evian (19 mars 1962), mettant en avant les sacrifices des travailleurs algériens qui ont répondu à l'appel du 1er novembre et rejoint les rangs de la révolution.

A rappeler que l'attentat à la voiture piégée commis par les milices de l'OAS le 2 mai 1962 à 6h du matin devant le centre de recrutement des travailleurs du port, avait fait 200 martyrs et plus de 250 blessés.