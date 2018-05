En février dernier, deux avocates, Ingrid Metton et Olfa Ouled, du groupe des 24 militants sahraouis de Gdeim Iziz, détenus au Maroc depuis plus de sept ans, ont été interdites d'entrer au Maroc.

L'association rappelle que la mairie d'Ivry, son maire, ses élus et nombre de fonctionnaires municipaux "sont aussi à ses côtés, attentifs à chacune de ses demandes", ajoutant que personnalités et artistes viennent la soutenir.

"Il est temps que nos autorités réagissent et s'emparent d'un sujet où il est simplement question de respect du droit à une vie privée et familiale", a réclamé cette ONG, soutenant également qu'il est temps que "les autorités marocaines prennent conscience de la gravité d'une telle situation".

"15e jour de grève de la faim de Claude Mangin-Asfari, épouse d'un prisonnier sahraoui détenu au Maroc. Pas de réaction des autorités françaises ! Aucune réponse des autorités marocaines !", s'inquiète l'AARASD dans un communiqué parvenu à l'APS, demandant aux autorités françaises de réagir et de s'emparer d'un sujet où "il est simplement question de respect du droit à une vie privée et familiale".

