Algérie: Conseil de la Nation - Djellab présente le projet de loi relative à la protection du consommateur et la répression des fraudes

Alger — Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a présenté, mercredi, devant les membres du conseil de la Nation le projet de loi modifiant et complétant la loi N 09-03 de 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes.

Lors de la présentation du projet de loi lors d'une plénière sous la présidence de M. Abdelkader Bensalah, le ministre a indiqué que l'amendement de cette loi a pour objectifs notamment de lever l'ambiguïté et éviter la mésinterprétation éventuelle de certaines de ses dispositions qui, a-t-il dit, ont été minutieusement clarifiées.

L'application de la précédente loi sur le terrain a fait ressortir certaines insuffisances nécessitant de les adapter aux exigences socio-économiques et pallier les insuffisances enregistrées notamment en ce qui concerne les mesures contrôle.

Parmi les principaux amendements de ce projet, le ministre a cité l'introduction du terme "renvoi à la réglementation" dans l'article 11, qui garantit une assise juridique à l'élaboration des spécificités et exigences applicables à certains produits, ainsi que l'encadrement des conditions et modalités d'application des dispositions de l'article 16 relatif aux "services après-vente", à travers l'introduction d'un alinéa stipulant la définition, par voie réglementaire, des modalités du service après-vente.

Entre autres amendements, figure également l'institution du "droit de rétractation" pour chaque opération de vente de produits dans le cadre d'un contrat de consommation, conformément aux standards internationaux et le remplacement du terme "refus temporaire" par "admission temporaire" dans l'article 53 avec ajout de quelques clarifications nécessaires pour éviter l'ambiguïté dans l'article 54, dont les dispositions précisent les cas autorisés à l'admission temporaire des produits.

Le projet de loi introduit une procédure de constat de la conformité du produit dans le cas de l'admission provisoire au niveau d'institutions spécialisées ou de régions soumises au contrôle des douanes ainsi que l'ajout d'amendements et d'adaptations à certains articles relatifs aux sanctions, avec notamment l'introduction de deux nouveaux articles, 73 bis relatif au non respect des caractéristiques techniques du produit stipulées dans l'article 11 et l'article 78 bis relatif à au droit de rétractation.

Le projet de loi introduit également le principe de fermeture administrative des locaux dans l'article 65, ce qui permettra d'apporter des éclaircissements aux dispositions de cet article, notamment la distinction entre la suspension temporaire de l'activité et la fermeture administrative de l'éntreprise.

==Les amendements proposés garantissent une plus grande protection au consommateur==

Durant le débat qui a suivi l'exposé du ministre, la majorité des membres du Conseil de la Nation ont salué le texte du projet de loi, affirmant qu'il apporte des outils juridiques à même d'organiser la relation du consommateur avec son environnement commercial et de lui garantir la protection nécessaire.

A cet égard, le sénateur Mohamed Tayeb Askri a indiqué que cette loi est venue consolider davantage la prise en charge de la protection du consommateur, traiter certaines insuffisances et introduire le droit de rétraction et les conditions du service après-vente.

Il s'est félicité, en outre, de la consécration du droit du consommateur à annuler un achat même après la livraison.

Par ailleurs, M. Askri a appelé à accélérer l'élaboration des textes d'application de la nouvelle loi, notamment celui relatif au droit de rétractation et de restitution de l'achat après sa livraison, estimant que ce droit de rétraction ne doit pas se limiter à certains produits uniquement.

Par ailleurs, il a plaidé pour l'intensification des mesures de contrôle afin d'instaurer la transparence et éradiquer les marchés parallèles, et partant protéger le consommateur.

Pour sa part, M. Ben Tabba Mohamed a valorisé le projet de loi estimant que les raisons de sa révision sont essentiellement dues à la volonté du gouvernement d'éviter toute mésinterprétation de certaines disposition afin de lever toute ambiguïté et pallier aux insuffisances lors de l'application sur le terrain, notamment des procédures judiciaires.

De son côté, le sénateur Ahmed Bouziane a mis l'accent sur la nécessité d'activer l'arsenal juridique en vue de garantir les droits du consommateur et les protéger de toutes formes de fraude, qualifiant de "fondamentales" les amendements apportés par le texte de loi.

de son côté, le sénateur Amari Mohamed s'est félicité du projet de loi qui, a-t-il estimé, nécessite un enrichissement en vue de combler les vides juridiques, notamment à l'ouverture du marché et le développement des technologies.

Proposant la suppression de l'article 60 et l'introduction d'un nouvel article (61 bis) relatif aux sanctions, ainsi qu'un allègement des amendes de conciliation et l'organisation de la rétraction, il a plaidé pour une reconsidération des périodes de fermeture des commerces.

Pour sa part, le sénateur Mohamed Kissani a proposé la création d'une zone de libre échange pour renforcer davantage l'activité et les échanges commerciaux.

De son côté, le membre du Sénat Zine Khalil a indiqué que le texte de loi n'a pas inclus avec suffisamment d'éclairages les produits parapharmaceutiques, appelant, par ailleurs, à la révision des amendes de conciliation pour les détaillants.

Le texte du projet de loi a focalisé sur la protection du consommateur et conféré plus de prérogatives aux contrôleurs de qualité et de répression de la fraude, outre l'introduction de nouveaux articles pour élargir le champ de l'exercice professionnelle, a-t-il souligné.