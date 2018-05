Algérie: Nécessité d'un équilibre entre le profit économique et le service public dans les médias

Tiaret — Les participants à une conférence sur "les médias entre propriété économique et service public", organisée mercredi à l'université "Ibn Khaldoun" de Tiaret, ont mis l'accent sur la nécessité de réfléchir sur un équilibre entre le profit économique et le service public.

Lors de cette rencontre initiée à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, Dr Rabah Amar de l'université d'Oran 1 a souligné que le revirement des médias de la vente du produit d'information vers sa gratuité, l'émergence d'une nouvelle presse et le flot d'informations exigeant du journaliste d'être pluridisciplinaire, ont imposé de nouveaux modèles à la presse économique.

"Les contours de ces nouveaux modèles ne sont pas encore clairs à cause d'une interférence des médias, l'abondance d'informations, leur gratuité et leur extension au champ culturel obligeant le recours à différents moyens dont la vidéo à des liens sur les pages Web, en plus de l'amélioration du contenu et de sa place sur les moteurs de recherche pour attirer le lecteurs, spectateurs et auditeurs et assurer par conséquent des recettes grâce à la publicité", a-t-il dit.

Pour sa part, l'universitaire Habib Othmani de Tiaret a soutenu, dans sa communication abordant "l'éthique de la presse", que le respect du service public en tant que responsabilité professionnelle évite au journaliste de manquer d'objectivité et lui permet de contribuer à la prise de conscience chez le récepteur, en plus de la moralisation des contenus d'information devant la multitude d'informations reçues sur les supports électroniques qui transforme le citoyen en journaliste.

L'Université d'Ibn Khaldoun a initié, en coordination avec les étudiants et les responsables du département d'information et de communication, cette conférence qui a permis de débattre de la réalité des médias et des nouveautés opérés sur les concepts et l'exercice journalistique à l'ère du multimédia.

Des journalistes de la wilaya et des étudiants en information et communication ont été honorés à cette occasion pour leurs oeuvres traitant de l'environnement, du tourisme et de l'artisanat, de même que des enseignants des universités d'Oran 1, d'Alger 3 et de Tiaret.

Cette rencontre a été mise à profit pour proposer la promotion de la spécialité information et communication relevant actuellement du département des sciences humaines de l'université Tiaret en département indépendant, ainsi que l'officialisation de cette rencontre pour lui donner une dimension nationale.