Burkina Faso: La Ouagalaise IIIe édition - Samatou Tindé à l'arrivée, Julie Kaboré couronnée

A cet effet, des cliniques avec des spécialistes ont été installés à l'occasion où les femmes ont pu avoir des informations sur la santé de la reproduction et sur leurs droits en tant que femme. Comme lors des précédentes éditions, une marche suivie d'une séance d'aérobic a été associée pour permettre au non compétiteur de faire le sport.

La présente a été organisée en différé à cause des évènements malheureux que le pays a connus à cette période. Elle s'est tenue au tour du thème « Planification familiale, comme moyen de concilier travail et maternité ». Selon, Sali Doussa, ce thème a été choisi pour magnifier le travail de la femme en ce jour de la fête du travail.

En effet, le règlement de la course ne lui permettait pas de se succéder à cette IIIe édition. « Il faut donner également la chance à d'autres filles d'avoir une moto », explique Sali Doussa, la présidente de 2AE. Seulement, la double championne n'a eu l'information qu'à son arrivée à Ouagadougou pour prendre part à la compétition. Néanmoins, elle a été consolée d'une enveloppe de 20 000 FCFA plus 3 pagnes. Pour cette IIIe édition de « La Ouagalaise », 40 concurrentes ont été au départ de la course.

Samatou Tindé a été victime de ses propres performances, à la IIIe édition de la course, « La Ouagalaise », organisée par l'Association Avancer Avec Elle, (2AE). Arrivée première à la course, c'est Julie Kaboré, de Laye, deuxième à l'arrivée que les organisateurs de la compétition ont récompensé, en lui décernant le premier prix (moto). En fait, victorieuse lors des deux précédentes éditions de « La Ouagalaise», la jeune athlète de Banfora s'est refusée un troisième sacre.

