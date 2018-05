Congo-Kinshasa: L'un des militants de Filimbi en détention hospitalisé en urgence

Carbone Beni et ses camarades, Grâce Tshionza, Cédric Kalonji, Mino Momponi et Palmer Kabeya ont été arrêtés l'an dernier alors qu'ils participaient à une campagne de sensibilisation en vue de la première marche pacifique organisée par les laïcs le 31 décembre. Selon le mouvement FIlimbi, parmi eux plusieurs ont actuellement besoin de soins.

L'avocat du mouvement Filimbi, lui, estime que l'Agence nationale de renseignement agit « en dehors de toute procédure légale ». Il réclame la libération pure et simple de Carbone Beni et de ses compagnons.

La semaine dernière déjà, la famille de Carbone Beni avait tiré la sonnette d'alarme. L'état de santé du militant s'était considérablement dégradé. « La dernière fois qu'on l'a vu, expliquait alors son frère, il n'arrivait même pas à se tenir debout », se plaignant de douleurs « dans le ventre » et « aux genoux » et « de mauvais traitements ».

