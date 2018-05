Madagascar: Monde du travail - Les syndicats prônent le dialogue social

« Dialogue social ». Tel a été le thème de la conférence-débat organisée le 1er mai dernier par le syndicat FSTEM-FISEMA, à l'Espace Diamant Moramanga, et ce, dans le cadre de la célébration de la fête du travail.

La conférence qui a vu la présence du Secrétaire Général de la Confédération FISEMA, José Randrianasolo ainsi que différents partenaires sociaux, syndicalistes, représentants des employeurs et des personnalités issues de la société civile de Moramanga.

Nécessité

Une occasion pour les participants de réitérer que le concept de dialogue social, qui est prôné par l'Organisation Mondiale du Travail (OIT), est devenu une nécessité, surtout face à l'effritement du marché du travail à Madagascar et plus particulièrement à Moramanga. A cet effet, les intervenants à cette conférence proposent la mise en œuvre d'un mécanisme doté de ressources suffisantes favorisant le Dialogue Social. « Il est donc d'une importance capitale, d'avoir des organisations de travailleurs et d'employeurs fortes et indépendantes , ayant une volonté et un engagement ferme de mener un Dialogue Social sincère et efficace dans les différentes structures et couches sociales existantes dans la ville », ont-ils soutenu. En tout cas pour Madagascar, il existe déjà un cadre législatif approprié pour la promotion du Dialogue Social, mais trop souvent leur application se fait au détriment des employés.

Campagne de sensibilisation

Au niveau des Syndicats, la plupart des cas et plaintes se rapportent au non-respect des droits fondamentaux des travailleurs. Du côté des Employeurs, ils avancent la difficulté économique des entreprises face aux crises politiques cycliques à Madagascar ces dernières décennies, et les problèmes d'insécurité qui se généralisent aussi bien en ville qu'en brousse. Suite à cette conférence-débat, il a été décidé qu'une campagne de sensibilisation, de formation et d'information sur le thème du dialogue social sera lancée prochainement. Et ce, avec l'assistance technique de l'Inspection du Travail.