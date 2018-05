Madagascar: Ambohidahy - La HCC sous pression

Dans une déclaration lue par le ministre malgache de la Défense mercredi 2 mai et signée par les… Plus »

Tour de ministère. Les députés pour le changement ont poursuivi hier leur déplacement au niveau des différents ministères dans le but de sortir les employés pour que ces derniers puissent grossir les rangs des manifestants sur la Place du 13 Mai. Force est de constater que la pression s'accentue. Hier, après avoir sorti les employés, les députés pour le changement ont cadenassé les portes des ministères. En tout cas, la HCC n'a pas intérêt à retarder ses décisions sur la requête aux fins de déchéance du président de la République et la constitutionnalité des lois électorales votées par le Parlement.

Ils y ont été reçus par le Colonel Roger Luc, directeur de sécurité de cette plus haute juridiction du pays. D'après les députés pour le changement, la HCC doit se prononcer le plus vite possible sur la requête aux fins de déchéance du président de la République qui n'a pas mis en place la Haute Cour de Justice dans le délai de 12 mois prescrit par la Constitution. Le Colonel Roger Luc a rassuré que le verdict du juge constitutionnel sera connu cette semaine.

