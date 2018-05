Madagascar: « Ao an-trano lodge » - Un duo de Rado à la sauce jazz et soul !

Rado Rakotorahalahy et Rado Manantsoa se retrouveront ce vendredi à « Ao an-trano lodge » pour du jazz et du soul à volonté.

Rado Manantsoa et Rado Rakotorahalahy s'apprêtent à émerveiller les mélomanes ! Ils n'ont pas que leur nom en commun. Partageant également le même goût pour la bonne musique, Rado Manantsoa et Rado Rakotorahalahy ont déjà collaboré à plusieurs reprises. Collaborations qui, précisons-le, ont été des plus fructueuses. Aujourd'hui, ils vont donc continuer dans ce sens mais d'une manière différente. Rado Rakotorahalahy qui lui, se trouve souvent derrière sa batterie qu'un micro, va montrer le temps d'une soirée à « ao an-trano lodge » Nanisana, que lui aussi a plus d'une corde à son arc.

Outre jouer de la batterie, celui qui est à l'origine de presque tous les grands succès de Nanie, est également doté d'autres talents musicaux : écrire, composer et... chanter. Et quelle voix ! Ce vendredi, les amateurs vont certainement avoir l'occasion de l'entendre. Qui sait si, emporté par le feeling, Rado Manantsoa, qui met plus souvent sa casquette de chanteur, dévoilera lui aussi son talent de guitariste.

Ayant appris le piano avec son père à l'âge de 7 ans, ce fan de James Ingram et de Marvin Gaye s'est initié à la guitare à l'adolescence. C'est d'ailleurs en tant que musicien qu'il fait ses premiers pas dans le milieu artistique. Ce vendredi, il ne manquera pas sans aucun doute ,de surprendre tous ceux qui seront parmi eux à « Ao an-trano lodge » au rythme du jazz et du soul.