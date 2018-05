Madagascar: Football / Championnat d'Itasy - JET Mada sonne la révolte !

La formation de JET Mada ne manque pas d'atouts avec le gardien Joma et Tsiry, les deux présélectionnés chez les Barea.

Le JET Mada est passé tout près de l'exploit, à moins que ce ne soit déjà un avec ce score de parité 1 à 1 samedi, et dans le cadre du championnat de la Ligue d'Itasy face au champion de Madagascar qu'est la CNaPS Sports. C'était devant le public d'Ampefy qui ne trouvait rien à dire devant ce crime de lèse-majesté orchestré par Solo Valérie et ses camarades.

De deux choses l'une. Soit le JET Mada est monté en puissance pour donner du fil à retordre à la CNaPS,. soit cette dernière a connu une certaine baisse de régime malgré tout inexplicable après avoir été étincelant contre les Espagnols de Ramassà.

Match parfait. Ce qui est sûr c'est que ce score de 1 à 1 sera perçu comme un avertissement pour cette CNaPS Sport, pourtant connue comme la plus sérieuse prétendante au titre de champion de Madagascar du moins tant que Fosa Juniors n'aura pas un bon gardien et des vrais attaquants pour soutenir la comparaison.

Et si JET Mada est parvenu à titiller Mika et ses camarades, cela signifie qu'il n'est plus très loin et qu'il n'y a pas photo entre l'équipe qui a échoué à la Poule des As à Fianarantsoa, et celle qui est aujourd'hui prise en main par Careca, l'ancien coach d'Elgeco Plus.

Du coup, tous les mérites reviennent au JET Mada, auteur d'un match parfait en marquant dès la 5e mn par Carlos. Un coup dur pour la CNaPS Sport qui n'a égalisé qu'à la 70e mn par Eric Dadamanga alors que JET Mada était réduit à 10 après l'expulsion de Solo dès la 10e mn.

Rouge direct. L'entraîneur de JET Mada, Careca, revient d'ailleurs sur ce carton rouge direct de Solo car dans un premier temps l'arbitre du match a sorti le carton jaune avant de changer d'avis pour une expulsion sans aucune explication.

« Qu'on nous batte n'est pas un problème car c'est le jeu et surtout venant d'un champion de Madagascar en titre mais il faut qu'on le fasse à la régulière avec un arbitrage impartial et suivant les règles de l'art », rapporte l'entraîneur de JET Mada qui promet une belle opposition lors du match retour de ce dimanche au terrain de Vontovorona.

Un match retour sulfureux puisque le titre de champion d'Itasy se jouera ce jour là. Sur le terrain de la CNaPS Sport qui en a certainement l'avantage mais JET Mada a déjà montré qu'il est tout aussi à l'aide sur une pelouse synthétique. A preuve, l'équipe s'est déplacée à Carion pour sa préparation.

Vivement donc samedi pour ce beau duel.