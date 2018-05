Madagascar: Eradication de la polio - Présentation d'une documentation nationale par Madagascar

Dans une déclaration lue par le ministre malgache de la Défense mercredi 2 mai et signée par les… Plus »

Efforts à soutenir. Effectivement, une certification ne s'attribue pas à la va-vite, mais nécessite un travail de longue haleine. Comme l'a souligné le directeur du programme des vaccinations élargies : « La dernière campagne qui s'est achevée le 29 avril dernier, fut couronnée de succès par rapport aux éditions précédentes, car la réticence des parents s'est nettement atténuée. Je profite de cette occasion pour les inciter à continuer dans ce sens, car c'est uniquement à cette condition que l'on pourra éradiquer définitivement la polio,-obtenir et garder le certificat- et sécuriser nos enfants face au risque de propagation de cette maladie. » Effectivement, Madagascar a déjà obtenu ce certificat en 2008, retiré aussi rapidement qu'il fut attribué, pour cause d'incohérence et de non-adéquation des données officielles aux réalités du terrain.

