Madagascar: Le rôle primordial de la HCC

Les ponts sont maintenant complètement rompus entre le pouvoir et les députés du changement. Ces derniers ont définitivement, refusé la main tendue par le régime, en repoussant le début de dialogue qu'il avait initié.

En boycottant la session de l'assemblée, les parlementaires ont montré qu'ils ne veulent plus avoir affaire à l'ordre établi. C'est vers la HCC maintenant qu'ils se tournent pour arriver à leurs fins.

Le rôle primordial de la HCC

Le régime n'a jamais cru qu'il ferait face à une opposition aussi déterminée. Habitué à agir selon son bon vouloir depuis quatre ans, il croyait pouvoir réussir une fois de plus un passage en force à l'assemblée. Mais les méthodes utilisées n'ont pas été acceptées par l'opposition qui ne voulait plus se laisser faire. Les députés TIM, MAPAR et indépendants ont décidé de se liguer contre le pouvoir. Ils ont réussi à catalyser tous les mécontentements de la population. Le mouvement qu'ils ont initié est pacifique et la contestation ne doit déboucher sur aucune action violente. L'objectif avoué est la démission du président de la république. Ils ont donc usé des moyens légaux, en déposant une requête à la HCC.

Cette dernière était couplée avec une autre, demandant à cette institution de statuer sur la constitutionnalité des lois électorales votées à l'assemblée nationales. Les parlementaires sont sûrs de leurs arguments. Les juges constitutionnels vont sortir bientôt leur jugement. Ils doivent le faire sur des critères juridiques et non politiques. Leur rôle est donc déterminant. Ils sont soumis à d'intenses pressions et ils ne doivent pas faillir car de leur décision, dépendra la suite des événements. Un sit-in a été organisé hier devant la HCC par les députés du changement. On peut interpréter cela comme un moyen de pression ou un soutien aux juges .

En tout cas, les yeux des uns et des autres sont braqués sur eux. Jamais, certainement, ils n'ont été l'objet d'une telle attention de l'opinion.