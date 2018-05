Madagascar: Elidiot - Un face-à-face avec Black Nadia à Moramanga !

L'interprète de « Atova magnanio » dans la cour des grands ! Ce dimanche 6 mai, il partagera la scène avec Black Nadia, la reine du coupé-décalé.

« Face-à-face-n'ny samy ngeza ». Un intitulé qui en dit long sur le spectacle qui attend les amoureux de musique mafana de Moramanga. Ce dimanche 6 mai, deux grandes stars vont se retrouver sur la scène du « Kianja Antsahamanitra » Moramanga. Un show qui est la suite logique de celui qui s'est tenu à Tsiroanomandidy. La semaine dernière, ces deux grosses pointures ont effectivement fait un carton plein au Kianja Bika. Un concert à guichets fermés. « Beaucoup de gens ont dû même rebrousser chemin », racontent les organisateurs avec fierté. Mada communication, ce dimanche compte rééditer cet exploit. « C'est une chance pour les inconditionnels de ces artistes et ceux qui habitent Moramanga. Les deux artistes étant très pris, l'expérience ne se renouvellera peut-être pas, donc à ne rater sous aucun prétexte et à apprécier sans aucune modération. Il y aura d'autant plus deux prix d'entrées, un pour adultes et un pour les enfants ».

Star montante. Encore méconnu du public tananarivien l'année dernière, Elidiot, avec son titre « ataova magnanio », est devenu en l'espace de quelques mois, une grande star. Son titre est sur toutes les ondes et est repris en chœur par les noctambules de la Capitale en soirée. Il est même choisi par les auditeurs de la rdj comme étant le lauréat dans la catégorie « mozika mafana masculin. Petit à petit, le jeune homme fait son chemin et devient aujourd'hui, l'une des plus grosses pointures de la musique malgache actuelle.

Pour lui, ce « face-à-face-n'ny samy ngeza » à Moramanga représente un tournant dans sa carrière, car ce sera le premier grand concert en plein air auquel il participe. « Il s'est déjà produit à Moramanga mais en formule soirée. Cet évènement au Bezanozano hôtel fut une belle réussite ». Ce sera encore certainement le cas ce dimanche, avec Black Nadia, au kianja Antsahamanitra.