Madagascar: Musique fusion - LohArano, ou la « trad » et le « lourd » autrement

Du lourd, oui ! Métal, pas vraiment! Plutôt un mélange d'un peu de tout, le groupe LohArano chante et bouscule carrément avec sa musique.

Ce beau trio atypique qui chauffera l'ambiance à l'Is'Art Galerie Ampasanimalo nous appelle à aimer tout simplement cette musique malgache autrement. Avec les riffs psychédéliques de Soaravo Mahalia à la guitare, les patterns aussi complexes qu'originaux des baguettes de Natiana Randrianasoloson, mariés aux accords imprévisibles du jeune bassiste Ivonjaka Andrianary, le groupe LohArano qualifie son travail de la « Musique Libre ». A eux trois, le vocal s'apparente à du lourd.

Si leur musique est difficile à cerner, le trio verse dans le rock fusion, avec un peu de funk, une pincée de psychédélique frôlant le lourd, sans pour autant faire du vrai métal. Le tout se marie avec les rythmes des musiques du terroir malgache. De quoi dérouter les mélomanes tout en attisant cet intérêt de fascination à son compte. Bien connu dans le microcosme de la musique intelligente dans la Grande île, LohArano a déjà participé à des projets culturels et musicales comme le festival « Hay ». Créé en 2014, le groupe a déjà eu l'occasion de faire voir la musique malagasy à leur façon de vivre.

Pourquoi LohArano ? « Parce que l'être humain est une source intarissable de créativité, d'innovation et d'imagination. L'âme, le corps et l'esprit créent, produisent, et il faut entretenir tout cela » avance Soaravo Mahalia, guitariste et chanteuse du groupe. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas encore qu'il faut générer. « Etant tous sources, nous humains, nous devons inventer dans notre façon de vivre. Il en va de même pour la musique, nous devons créer à découvrir ou nous inspirer des chansons existantes, les donner un second souffle de vie. Notre objectif est de créer du concret dans notre musique, du palpable » poursuit-t-elle. LohArano aime les recherches, un esprit curieux, avide de connaissances évitant absolument de faire de pales copies du travail des autres.

Ayant trouvé sa genèse il y a quatre ans, le groupe s'est rencontré à un concert. Ils se sont retrouvés souvent en studio ensemble, et de fil en aiguille, les échanges et les partages se sont alignés aux simples bonjours. Au fur et à mesure, comme une évidence, tout cela se transforme en trio qu'on a décidé de baptiser LohArano. Dans les mêmes trempes que The Dizzy Brains et No Mady, ce trio est à découvrir ou à redécouvrir !