Par communiqués interposés, groupes armés et représentants de communautés touaregs,… Plus »

Soumeylou Boubèye Maïga est Premier ministre du Mali depuis le 30 décembre 2017. Il remplace, à ce poste, Abdoulaye Idrissa Maïga démissionnaire. Journaliste de profession, l'actuel Premier ministre malien a occupé beaucoup de postes stratégiques au sein de l'administration malienne. Présenté comme un fin stratège, ce poids lourd du régime symbolise et est perçu comme un des principaux artisans de la révolution de 1991 et comme un chantre de la démocratie malienne. Son dernier poste avant la Primature est celui de secrétaire général de la Présidence de la République malienne. Spécialiste des questions de sécurité et de défense, Soumeylou Boubèye Maïga a été patron des services de renseignements, ministre de la Défense (à deux reprises : sous Alpha Oumar Konaré et Ibrahima Boubacar Keïta) et chef de la diplomatie (sous Amadou Toumani Touré). Il est le leader de l'Alliance pour la solidarité au Mali-Convergence des forces patriotiques (Asma-Cfp). Un parti de la mouvance présidentielle lancé officiellement en juin 2013.

Le Premier ministre du Mali a effectué, samedi, une visite de quelques heures à Dakar. Soumeylou Boubèye Maïga était porteur d'un message du Président malien, Ibrahim Boubacar Keita, à son homologue sénégalais, le Président Macky Sall. A l'aéroport militaire Léopold Sédar Senghor de Dakar, il a été accueilli, en milieu de journée, par son homologue Mahammed Boun Abdalah Dionne. Il y avait aussi, à l'accueil, Madame Binta Kane Cissé, l'ambassadeur plénipotentiaire du Mali au Sénégal, en Gambie, en Cabo Verde et en Guinée-Bissau et bien sûr des officiels maliens.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.