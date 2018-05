La construction de la sphère ministérielle de Diamniadio est historique à plus d'un titre pour le chef de l'Etat, Macky Sall, qui a procédé, hier, à son inauguration. Il y voit, d'ailleurs, le signe d'une rupture dans la politique de relocalisation des ministères et l'entrée de l'administration dans une ère nouvelle, faite de modernité et de progrès social.

C'est une nouvelle phase que l'administration sénégalaise vient d'entamer avec l'inauguration, hier, de la sphère ministérielle dans le premier arrondissement de Diamniadio. Cette phase est, aux yeux du chef de l'Etat, Macky Sall, celle d'une administration qui tend vers le progrès et la modernité. « Cette cérémonie est historique parce qu'elle replace notre administration à la pointe de la modernité et du progrès. Elle est historique, car elle consacre une nouvelle ère de rationalisation et de mutualisation des ressources publiques », dit le chef de l'Etat, soulignant qu'avec la construction de ces bâtiments, l'Etat allège sa facture en charge locative de 8 milliards de FCfa par an. Ce qui constitue, selon lui, « une rupture fondamentale » dans la politique de relocalisation des ministères et le pilotage des projets immobiliers de l'Etat.

Tout cela est le fruit de sa volonté qui l'a toujours animé, depuis 2012, d'assurer, selon lui, la refondation de la politique immobilière de l'Etat, en vue d'optimiser le développement, l'exploitation et l'occupation du patrimoine public dans toutes les régions du Sénégal. « Je demeure convaincu que la transformation et la modernisation de notre administration doivent s'adosser à une parfaite maîtrise des exigences des citoyens et des besoins des agents publics. Ces derniers doivent, plus que par le passé, évoluer dans un environnement de travail moderne propice, d'une part, à la valorisation des compétences individuelles, et, d'autre part, au développement optimal des performances du secteur public », a rappelé le chef de l'Etat. Revenant sur les 4 bâtiments qui constituent la sphère ministérielle, le président de la République voit « le fruit d'une conjugaison loyale des efforts entre le pouvoir politique et l'administration ».

A ce titre, l'édifice magnifie « la splendeur et la robustesse du pacte républicain entre l'administration, ses dirigeants et ses agents », selon le président de la République. Madani Tall, le président du Conseil d'administration de la société Envol Immobilier qui a réalisé le projet a rappelé au chef de l'Etat l'engagement qu'avait pris sa société en décembre 2016, lors du lancement des travaux qui devaient s'étaler sur deux années. « Nous nous étions engagés à réaliser un ouvrage moderne, intelligent et durable. Nous l'avons fait. Nous avions promis de mettre à la disposition de l'Etat un cadre de travail doté de commodités et d'équipements modernes ainsi qu'un espace de vie moderne propice à la productivité, du travail et à la performance. Nous avons respecté la parole donnée », a expliqué M. Tall, non sans donner les caractéristiques de cet ouvrage.

Un joyau doté de toutes les commodités

Bâtie sur une assiette foncière de 3,5 ha, la sphère ministérielle combine, selon Madani Tall, bâtiment architectural, bâtiment intelligent, réseau interconnecté et efficience énergétique, offrant aux fonctionnaires une bonne qualité de travail et de vie. Il reste tout de même deux autres sphères ministérielles à livrer dans les prochains mois. Ce qui dotera Diamniadio de 120.000 m2 de bureaux entièrement destinés à l'administration sénégalaise. En outre, des institutions comme les Nations Unies, la Banque africaine de développement et même la Bceao vont y construire des bâtiments. Et pour le chef de l'Etat, toutes ces infrastructures combinées aux réseaux de transport routier, aérien et bientôt ferroviaire avec le Ter, font de Diamniadio un bassin d'emplois, un territoire d'opportunités, de croissance et de progrès social.

L'infrastucture forme avec ses aménagements paysagers, un cadre offrant aux fonctionnaires, une bonne qualité de travail et de vie» a éclairé Madani Tall. Il a indiqué que les quatre immeubles (R+8) comprennent une infrastructure administrative de 42.000 m2, dotée de 44 salles de réunions équipées en matériels audiovisuels, 4 salles de formation, 4 salles d'archives, un auditorium de 200 places avec des cabines de traduction simultanée, deux centres médico-sociaux, une garderie d'enfants, deux salles de prière, un centre multifonctionnel de 2.000 m2 offrant un véritable espace de vie sociale et un centre opérationnel de supervision fonctionnant 24/24. «Si un ouvrage de cette envergure et de cette qualité a pu voir le jour en si peu de temps, c'est parce que le projet a été porté par "un partenariat public-privé audacieux et équilibré. Partenariat sous-tendu par votre ambition de faire de Diamniadio une ville verte, intelligente et résiliente, capable de s'adapter aux mutations sociales, économiques et environnementales», a rappelé le président du conseil d'administration d'Envol Immobilier, Madani Tall.

Tout au plus, «dans le cadre de ce partenariat audacieux, il importe de rappeler que c'est Envol immobilier qui a conçu, financé et réalisé ce projet. Le groupe Cauris Bank qui venait à peine de démarrer ses activités au Sénégal a consenti un prêt de 30 milliards de FCfa pour un coût de 56 milliards de FCfa», a-t-il ajouté.

Macky Sall, président de la république : « Le pôle urbain a entamé sa vitesse de croisière »

Le pôle urbain de Diamniadio est entré dans une phase active. « Il entame sa vitesse de croisière », selon le chef de l'Etat, Macky Sall. Car, après l'érection des premières infrastructures telles que le Centre international de conférence Abdou Diouf et le parc industriel, c'est actuellement la construction d'une Smart city qui est en cours. Ce qui est symbolisé par la construction de la Sphère ministérielle, du Parc d'exposition, du Parc technologique ainsi que par l'érection du Complexe sportif multifonctionnel de Dakar Arena. Une nouvelle ville moderne et pleine d'avenir, symbole du génie sénégalais.

«Diamniadio, en termes d'aménagement, d'occupation et de mixité urbaine, entame sa vitesse de croisière. Cette ville du futur est le symbole de la pertinence, de la vision d'un Sénégal émergent; un Sénégal précurseur, ambitieux et pragmatique. Un Sénégal réaliste et prospère dans la solidarité et l'équité. Un Sénégal qui travaille dans l'efficacité, dans l'unité et dans l'humilité», note le Président.

Renouveau urbain : le secteur privé national exhorté à saisir les opportunités offertes

Le chef de l'Etat s'est réjoui, hier, de voir de nombreux Sénégalais contribuer à la construction de la sphère ministérielle. « 60% des travaux ont été réalisés par les Sénégalais », a expliqué le Pca de Envol Immobilier, Madani Tall, qui a salué l'engagement des travailleurs sénégalais ainsi que des entreprises nationales comme la Senelec, à réussir ce projet. Pour le Président Sall, les Sénégalais prouvent, une fois de plus, leur génie légendaire. « C'est bien la preuve que les nationaux peuvent réaliser des choses merveilleuses lorsqu'ils sont mis dans des conditions pour réaliser des prouesses », a-t-il martelé, hier, non sans lancer un appel au privé national à saisir les nombreuses opportunités offertes par Diamniadio. « J'encourage le secteur privé à se saisir de toutes les opportunités d'affaires offertes par notre politique de renouveau urbain », a dit le chef de l'Etat qui s'est dit conscient de la nécessité d'agir à tous les niveaux avec les moyens et les méthodes de notre temps. « Notre temps, du reste, complexe rime avec vitesse et incertitude ; notre temps exige de l'anticipation, de la célérité dans les décisions et dans l'exécution coordonnée et efficiente des actions », a expliqué le chef de l'Etat.

Un partenariat public-privé réussi

Annonçant que la durée d'exploitation par Envol immobilier de cette infrastructure sous forme de location vente est de 6 ans avant la cession de cette infrastructure et son intégration dans le patrimoine bâti de l'Etat, Madani Tall a indiqué que 60% des travaux ont été réalisés par les entreprises sénégalaises. «Ce projet est un modèle de réussite fondé sur la confiance de l'Etat sénégalais aux développeurs que nous sommes. Ce projet est un projet cohérent, pertinent et rentable dans son modèle économique », a-t-il indiqué. Madani Tall a indiqué que sur le plan social, la construction de la cité ministérielle a permis d'employer, en moyenne, une main d'œuvre locale de quelque 950 personnes par mois. «En outre, dans sa responsabilité sociale et environnementale, envol immobilier a contribué à l'employabilité des jeunes de Diamniadio et de ses environs par l'octroi de bourses, de stages dans les métiers de la construction et activités connexes, ainsi que des contrats de travail et la réfection de bâtiments administratifs et pédagogiques », a-t-il ajouté.

Seydou Sy Sall, délégué général DGPU : « Repositionner Dakar sur l'échiquier international »

« Diamnaidio devient un pôle administratif avec la sphère ministérielle du premier arrondissement. Quand tous les autres pôles seront livrés, l'attractivité de Diamniadio va augmenter et cela va inciter davantage les privés à venir investir. Diamniadio contribuera, avec la Sphère ministérielle, la Cité du savoir, le Complexe sportif Dakar Arena et tout ce qui se fait ici, à repositionner Dakar sur l'échiquier continental, voire international ».

Pape Birame Touré, député : « C'est un projet qui va permettre à l'administration de se moderniser »

Le député Pape Birame Touré s'est dit satisfait de voir la réalisation de ce projet d'une grande envergure, du point de vue de sa superficie bâtie, de son coût, mais surtout du modèle de financement et du modèle de partenariat qui a été développé entre l'Etat et des partenaires privés pour mettre en place cet édifice-là. «C'est un projet innovant dans son modèle économique et qui va permettre à l'administration de se moderniser mais aussi d'être équipée pour être beaucoup plus performante. Le Pse, c'est du concret, Diamniadio, c'est du concret. Nous ne pouvons que nous satisfaire de ce que nous avons vu », a-t-il dit. M. Touré a poursuivi : «nous avons un Etat qui est soucieux du fonctionnement de l'administration et des dépenses publiques.

C'est une satisfaction pour tout le monde et surtout pour notre administration qui va bénéficier de ces équipements».

Mamadou Moulaye Guèye maire de Diamniadio : « C'est une innovation technologique de pointe »

Dans son allocution de bienvenue, le maire de Diamniadio a indiqué que des résultats satisfaisants sont issus du plan Sénégal émergent. «Le projet des cités ministérielles de Diamniadio, une des composantes du Pse, est une innovation technologique de pointe, constituant des solutions économiques et écologiques viables pour notre pays.

Un tel projet donne une solution appropriée aux faramineux montants des loyers payés par l'État », a souligné le maire de Diamniadio. En outre, «il est aussi une réponse à l'accès à l'emploi parce que permettant de recruter plus de 600 jeunes sénégalais pour la réalisation du projet. Conscientes de l'importance des réalisations que vous faites dans la commune de Diamniadio et ses environs immédiats, dans le département de Rufisque, les populations, par ma voix, vous disent merci pour le rôle prépondérant que vous insufflez à notre jeune municipalité, à notre département», a-t-il lancé.

Mamadou Moulaye Guèye a saisi l'opportunité pour renouveler son dévouement et sa fidélité à mener, avec le Président, tous les combats «pour un Sénégal émergent». Il a aussi réitéré ses vives félicitations au Président pour l'appui constant qu'il apporte à Diamniadio, à travers le projet du pôle urbain de Diamniadio.