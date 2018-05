Angola: Relance de la coopération avec la Zambie

Lusaka — Cinq accords de coopération politique et économique signés entre les gouvernements de l'Angola et de la Zambie ont marqué le premier jour de la visite d'Etat du Président angolais, João Lourenço, à l'invitation de son homologue, Edgar Lungu.

Parmi les accords signés, il y a celui sur la suppression des visas dans les passeports ordinaires (normaux), les ententes diplomatique, de sécurité, de l'ordre publique, de l'agriculture et des questions douanières.

A travers la suppression des visas, les autorités souhaitent que la libre circulation des personnes et des biens puisse relancer un grand échange entre les deux peuples et augmenter le volume d'affaires actuellement fixé à 5 millions de dollars par an, un chiffre illusoire considérant les potentialités de deux pays.

Dans l'entretemps, l'instrument juridique relatif aux questions douanières prévoit l'échange d'information et d'uniformisation des procédures et d'assistance technique, surtout que les deux pays partagent une frontière de plus de 1.000 kilomètres, et il s'avère nécessaire de réguler le mouvement des personnes et des marchandises d'un côté à l'autre.

Un autre accord établit un ensemble d'horaires de fonctionnement de deux postes frontaliers situés à Rivungo et Katwitwi (dans la province angolaise de Cuando Cubango), et privilégie la législation de marchandises à la lumière de cet accord.

Dans le domaine agricole, l'accord permettra l'échange d'expériences entre les deux pays.

Actuellement l'Angola exporte le poisson à la Zambie et cette dernière le fait pour le maïs.

Dans le cadre de sa visite, le Chef de l'Etat a rendu hommage aux ex-présidents de la Zambie déjà décédés, notamment Frederick Chiluba (1991-2001), Levy Mwanawasa (2001-2008) et Michael Chilufya Sata (2011-2014).

Après Lusaka, João Lourenço qui se fait accompagner des cadres seniors de son cabinet et de 10 ministres effectuera une visite de deux jours en Namibie.