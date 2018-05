Cote d'Ivoire: Pour fournir le Bibliobus de Children of Africa - Dominique Ouattara reçoit 1500 livres des Etats-Unis

Renforcer l'accès au livre et à la lecture à tous les enfants de côte d'ivoire où qu'ils se trouvent. c'est l'une des ambitions de la Première Dame de côte d'ivoire, Dominique Ouattara, en initiant son programme de Bibliobus.

Pour renforcer la dotation en fonds documentaire de ces autobus, transformés en véritables bibliothèques, Dominique Ouattara a reçu 1500 livres des mains de Kathérine Brucker, chargée d'affaires de l'ambassade des etatsunis en côte d'ivoire. c'était dans les locaux de la chancellerie du pays de Donald Trump à abidjan-Riviera. « Depuis 18 ans, dans notre volonté de faire la promotion de la lecture gratuite et faciliter l'accès au livre à tous nos enfants, les 9 Bibliobus sillonnent toute la côte d'ivoire.

Souvent à la demande des maires, les bus peuvent passer 3 voire 6 mois dans les localités. avec ce don de livres et bien d'autres actions, l'objectif est de poursuivre le projet de bibliobus pour le bonheur de nos enfants, car le livre et la lecture élargissent l'horizon de la connaissance », a rapporté la Première Dame. Bien avant elle, la chargée d'affaires de l'ambassade des etats-unis a dit toute son admiration devant l'engagement de la fondatrice de children of africa à promouvoir le livre et la lecture. Surtout que « le livre ouvre la porte du nouveau monde et garantit un avenir meilleur à l'enfant », selon la représentante du pays de l'oncle Sam en côte d'ivoire.

Dès son arrivée, dans le centre de documentation de l'ambassade, la Première Dame s'est prêtée à une séance de "story telling" (lecture d'histoires) en parcourant, pour les enfants de l'ecole primaire publique anono 4 et ceux de l'epp Blockauss 2 "l'Histoire de la journée de la terre". avec toute l'émotion et la diction appropriée, Dominique ouattara a instruit les mômes sur « la protection de la terre, le respect de l'environnement, etc. ».

Par la suite, sur le parvis de l'ambassade, la présidente de la fondation children of africa réceptionnera les 1500 livres avant de visiter le Bibliobus en compagnie de ses hôtes et des enfants. a noter, les livres offerts sont de la collection "Nouveaux Horizons", traduits de l'anglais en français. clarisse Duncan (épouse du Viceprésident); amy Toungara, députée de Treichville et Yolande Bakayoko (l'épouse du ministre de la Défense) étaient de la délégation de la Première Dame.