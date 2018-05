Sénégal: Développement durable - Le Forum africain régional débute les évènements préparatoires

Thoko RUZVIDZO, remercie d'abord le partenaire de la CEA, l'ONU-Habitat et remercie également le Gouvernement sénégalais d'avoir permis aux participants de se rencontrer et de discuter d'un guide développé par la CEA qui consiste à aider les États membres à intégrer l'urbanisation dans la planification nationale du développement.

Ceci est en rapport à une des cibles des ODD mentionnées lors du forum à savoir « Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables »

Prenant la parole lors de l'évènement préalable sur l'approche de la CEA vis-à-vis son appui dans la mise en œuvre de la cible 11 des ODD et du Nouvel agenda urbain, ThokoRuzvidzo, Directrice de la Division de la politique du développement social, à la Commission économique pour l'Afrique (CEA) dit que la réunion d'experts a été organisée de façon stratégique et sous le thème dudit forum afin de mettre en avant les activités entreprises par la CEA dans le domaine de l'urbanisation

L'autre réunion qui se déroulait, était à un atelier préparatoire et sur le renforcement de capacités pour les groupes et les acteurs majeurs dans la région de l'Afrique. Au cours d'une autre réunion, les délégués ont parlé du renforcement de l'examen national intégré et volontaire et des rapports de l'Agenda 2030 et 2063.

Ledit Forum a pour thème «Transformer nos sociétés pour les rendre viables et résilientes». Lors d'une réunion les participants ont discuté des approches de la CEA en matière d'appui à la mise en œuvre de la cible 11 de l'Objectif de développement durable et du Nouvel agenda urbain en Afrique.

