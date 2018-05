Kenya: Officiel ! Sebastien Migne signe pour 3 ans

Le président Kenyatta a fait hier la première adresse à la nation de son second et dernier mandat.… Plus »

Malgré son départ de Brazzaville, Migné était toujours considéré comme entraineur. « Il avait un contrat avec un objectif précis: qualifier les Diables rouges pour la CAN 2019. Nous n'avons fait qu'un match et il nous reste 5 matchs. Mais il a demandé à partir mais ses raisons sont techniques. Au moment où je vous parle, M. Migne est l'entraineur de l'équipe nationale« , a confié Jean Claude Mbono, patron de la Fecofoot (Fédération congolaise de football) à nos confrères de RFI.

L'ancien adjoint de Claude Le Roy en RD Congo, au Congo et au Togo s'est engagé pour les 3 prochaines années avec pour objectif de « redynamiser et stabiliser le football kényan sur le moyen terme« .

