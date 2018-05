Ile Maurice: Barrages enlevés à Pomponette - La police attend Kugan Parapen et Jean-Yves Chowrimootoo

Joli coup de filet de la Mauritius Revenue Authority et de l'Anti-Drug and Smuggling Unit. 2,79 kg l'héroïne… Plus »

Ashok Subron, Veda Gounden, Karina Gounden, Stephan Gua, Yan Hookoomsing ont déjà donné leur déposition. Ils sont aussi passés par une parade d'identification et ont donné leurs empreintes digitales. La police attend Kugan Parapen et Jean-Yves Chowrimootoo pour ces procédures. Avant de donner leur déposition au poste de Chemin-Grenier, la police leur demande de se présenter au poste de Rivière-des-Anguilles pour rencontrer des hauts gradés.

La police s'intéresse à ces sept militants écologistes après que des barrages ont été enlevés sur la plage de Pomponette le mardi 1er mai. Ces clôtures avaient été installées par le promoteur d'un projet hôtelier, Clear Ocean Hotel and Resorts Ltd. L'inspecteur Shiva Coothen, du Police Press Office, avait déclaré qu'ils avaient commis une «arrestable offence by band».

