Afrique: Les coupes d'Afrique de clubs à l'heure des poules

Les phases de poules de la Ligue des champions (C1) et de la Coupe de la Confédération (C2) 2018 débutent du 4 au 6 mai, avec quatre groupes de quatre équipes dont les vainqueurs seront qualifiés pour les quarts de finale de la C1 et de la C2.

La Ligue des champions (C1) et sa petite sœur la Coupe de la Confédération (C2) reprennent du service, ces 4, 5 et 6 mai 2018. Les phases de poules qui se déroulaient jusqu'en 2016 avant les demi-finales de la C1 et de la C2 ont lieu comme en 2017 avant les quarts de finale.

Ce sont 16 équipes qui vont s'affronter, au cours des six journées prévues : du 4 au 6 mai (journée 1), les 15 et 16 mai (J2), les 17 et 18 juillet (J3), du 27 au 29 juillet (J4), du 17 au 19 août (J5) et les 28-29 août (J6).

Les deux premiers de chaque groupe disputeront les quarts de la C1 et de la C2, du 14 au 16 septembre (matches aller) et du 21 au 23 septembre (retour).

Le Wydad Casablanca (Maroc) est champion d'Afrique en titre tandis que le Tout Puissant Mazembe est tenant en Coupe de la Confédération.

LIGUE DES CHAMPIONS CAF 2018 : LA PHASE DE GROUPES

Groupe A

Vendredi 4 mai 2018 -

Township Rollers (Botswana) - Kampala Capital City Authority (Ouganda)

Al Ahly (Egypte) - Espérance Tunis (Tunisie)

Groupe B

Vendredi 4 mai 2018 -

Mouloudia Alger (Algérie) - Difaa el Jadida (Maroc)

Samedi 5 mai 2018 -

TP Mazembe (RD Congo) - Entente Sétifienne (Algérie)

Groupe C

Samedi 5 mai 2018 -

Port (Togo) - Horoya (Guinée)

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) - Wydad Casablanca (Maroc)

Groupe D

Samedi 5 mai 2018 -

Zesco Utd (Zambie) - Mbabane Swallows (Swaziland)

Primeiro Agosto (Angola) - Etoile du Sahel (Tunisie)

COUPE DE LA CONFEDERATION 2018 : LA PHASE DE GROUPES

Dimanche 6 mai 2018 -

Groupe A

ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) - Aduana Stars (Ghana)

Raja Casablanca (Maroc) - AS Vita Club (RD Congo)

Groupe B

Al Masry (Egypte) - UD Songo (Mozambique)

Renaissance Berkane (Maroc) - Al Hilal (Soudan)

Groupe C

Enyimba (Nigeria) - Djoliba (Mali)

Williamsville (Côte d'Ivoire) - CARA (Congo)

Groupe D

Rayon Sports (Rwanda) - Gor Mahia (Kenya)

USM Alger (Algérie) - Young Africans (Tanzanie)