Gabon: Le Premier ministre Issoze Ngondet reprend du service à la Primature

M. Issoze Ngondet devrait rapidement former un gouvernement dit de transition avec une équipe plus soudée à partir de l'ossature ancienne.

Le chef du Gouvernement prolonge ainsi son séjour à la Primature et encadrera une équipe ministérielle chargée de préparer les élections législatives. Le gouvernement qui n'avait pas respecté les délais, pour des raisons non spécifiées, avait dû démissionner après que le Cour Constitutionnelle eut décidé de mettre fin aux pouvoirs de la législature actuelle dont la conséquence fut la démission du gouvernement.

Copyright © 2018 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.