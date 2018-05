Angola: L'Exécutif a l'intention de renforcer le système de communication sociale

Luanda — L'Exécutif angolais a l'intention de renforcer le système de communication sociale dans le pays et compte sur l'initiative du secteur privé pour réaliser ce souhait, a affirmé jeudi, le titulaire du secteur, João Melo.

Le gouvernant a fait cette déclaration lorsqu'il clôturait la Conférence sur les défis de la liberté de presse en Angola, dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de presse, qui se célèbre ce jeudi 3 mai, soulignant que les conditions légales pour l'émergence de nouveaux organes privés de communication sociale sont créées.

À l'occasion, le ministre a préconisé la nécessité pour les entrepreneurs d'investir dans le secteur des médias, en dépit de reconnaître la rareté des journaux, en raison de la situation économique dans laquelle le pays vit où la plupart du matériel est importé.

Il a dit que le renforcement du système de communication sociale peut aussi se faire par la coopération internationale et que les médias publics ont la lettre ouverte pour le faire.

Il a dit qu'il espérait que les relations de coopération et de soutien soient dans l'intérêt de l'Angola.

«L'engagement de l'Exécutif est de communiquer plus couramment, en veillant à ce qu'il ait un secteur de la presse diversifié et ouvert», a-t-il ajouté.

Le ministre de la Communication Sociale a précisé qu'il était de la responsabilité du ministère de donner corps aux compromis de l'Exécutif et de veiller à ce qu'ils soient accomplis d'une manière sérieuse et mature, vu que nous vivons un nouveau moment dans le paradigme du pays et la liberté de presse se fait sentir plus dans les médias.

João Melo a souligné que l'Angola va reprendre un projet de déploiement numérique de la télévision, espérant qu'avec cette initiative, il y aura plus d'investissements dans ce domaine.

D'autre part, il a annoncé qu'il avait déjà exhorté les Conseils d'administration des entreprises publiques de la communication sociale à discuter avec les délégués du Syndicat des Journalistes Angolais la question de la qualification professionnelle des professionnels insérés dans les mêmes.

La Conférence, en présence des membres de l'Exécutif, membres des Conseils d'administration des organes publics de la Communication Sociale, des journalistes et des étudiants a eu lieu sous la devise « Les freins et contrepoids dans le pouvoir: médias, justice et Etat de droit».

Les notes du ministre John Melo ont été précédés de la dissertation des thèmes «Défis de la liberté de presse post-23 août 2017», «Presse publique, Presse Privée: la fausse dichotomie » et « l'Angola dans la vision d'un correspondant étranger» dissertés par Faustino Henriques, du SJA (Syndicat des journalistes angolais), Adelino de Almeida, président de l'ERCA (Autorité de régulation de la communication sociale), et Stephens Eisenhammer, correspondant de Reuters, agence britannique de nouvelles.