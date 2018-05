Angola: Mise en relief des mesures du PND pour la protection de l'enfant

Cinq accords de coopération politique et économique signés entre les gouvernements de l'Angola et… Plus »

Fondé il y a 18 ans (01 mai 2005), l'Institut Supérieur João Paulo II a déjà formé 500 licenciés en Education Morale et Civique et Services Sociaux. Cette année, il a débuté le cours de l'Education de l'enfance, le troisième de l'institution avec 100 étudiants, totalisant ainsi 360, le nombre d'apprenants inscrits cette année.

La gouvernante a cité parmi les mesures, la création des programmes de prévention de l'institutionnalisation des enfants, les programmes de création d'emplois et de revenus, d'appui aux institutions d'accueil des enfants et le programme d'appui social dans les secteurs de santé et de l'éducation.

Luanda — Le Plan National de Développement (PND) 2018/2022, récemment approuvé par le Gouvernement, a des politiques concrètes pour garantir le progrès et la protection des enfants angolais, a assuré mercredi à Luanda, la Secrétaire d'Etat aux Droits Humains et Citoyenneté, Ana Celeste Januário.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.