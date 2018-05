Angola: Le ministre d'État loue le rôle des professionnels des médias

Luanda — Le ministre d'État et chef de la Maison civile du Président de la République, Frederico Cardoso, a souligné jeudi, à Luanda, le travail dévoué des professionnels de la Communication sociale dans la consolidation de l'Etat démocratique et de droit en Angola.

Le dirigeant a fait cette déclaration lors de l'ouverture de la Conférence sur les défis de la liberté de la presse en Angola, dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai.

Il a affirmé que les professionnels de la Communication sociale avaient contribué avec leur savoir, leur dévouement et leur abnégation à la diffusion de l'Angola et de son «angolanité», ainsi qu'à la consolidation de la jeune démocratie.

Frederico Cardoso s'est félicité de la création de l'ERC (Entité de régulation de la communication sociale), en tant qu'organe de régulation des médias en Angola, pour son rôle délicat de veiller sur les actions des médias publics et privés basés sur des principes éthiques et déontologiques.

Pour lui, la liberté de la presse exercée avec responsabilité permet le partage et la diffusion de multiples points de vue sur le même sujet, un débat inachevé dans la discussion et l'échange d'idées entre les personnes.

Il a souligné que la démocratie implique l'existence d'une Communication sociale diversifiée, avec un organe aux profils éditoriaux différents, soit publics soit privés, qui a en commun la responsabilité sociale d'offrir aux citoyens des informations crédibles.

"L'exécutif est conscient qu'il est nécessaire de réduire l'écart entre les gouvernants et les gouvernés, à travers une politique de communication qui fournit aux citoyens des informations utiles dans une autre institution de distribution des pouvoirs", a-t-il déclaré.

Selon Frederico Cardoso, plus la liberté est grande, plus le sens de la responsabilité doit être grand, et dans ce contexte, l'exécutif continuera à travailler pour construire une société où la liberté de la presse soit une réalité.

La conférence, à laquelle ont participé des membres de l'exécutif, des membres des conseils d'administration des agences publiques de communication sociale, des journalistes et des étudiants, a eu lieu sous le slogan «Les freins et contrepoids au pouvoir: Médias, Justice et Etat de droit».