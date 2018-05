Angola: Des écologistes préoccupés par l'exploitation illégale d'inertes à Namibe

Moçâmedes — L'exploitation illégale de granulats dans la municipalité de Moçâmedes, province de Namibe, pourrait entraîner l'émergence de ravins et la destruction des infrastructures sociales.

La préoccupation a été exprimée mercredi à l'Angop, par les écologistes qui défendent la prise de mesures punitives pour les contrevenants, afin que cette action soit corrigée dans les meilleurs délais.

L'écologiste António Paulo Sobrinho s'est dit inquiet de l'exploitation artisanale de granulats à l'Académie de pêches et Sciences de la mer, mettant en péril toute l'infrastructure.

À côté du même endroit se trouvent une école primaire et une autre du premier cycle de l'enseignement secondaire, avec plus de 500 élèves et la prison de Namibe, avec plus de 100 détenus.

L'écologiste défend également la mise en œuvre de politiques d'octroi de licences d'exploitation des ressources naturelles aux citoyens nationaux, afin qu'ils puissent exercer cette activité de manière légale et sûre.

Le directeur provincial de l'Industrie, Géologie et des Mines à Namibe, Armando Valente, a déclaré à l'Angop que les techniciens de fiscalisation de cette institution travaillaient en partenariat avec l'administration municipale pour contrôler et réglementer l'exploitation des roches et du sable.

Il a dit qu'il y avait un plan pour la création de coopératives pour organiser l'exploitation d'agrégats dans la province, un processus qui marque déjà des pas sûres, en particulier ceux qui explorent le sable et les pierres pour la construction en dehors de la municipalité de Moçamedes.

"Il est important que les techniciens de la fiscalisation et de l'administration municipale intensifient leurs actions, en continuant toujours avec le travail pédagogique et plus tard l'action coercitive", a-t-il conclu.