La volonté du président de la République Macky Sall de créer 75 000 à 80 000 emplois en 2018 est purement «propagandiste». Ces emplois annoncés sont des emplois préélectoraux. Donc, qui durent une année seulement. C'est ainsi que Alla Kane, inspecteur des impôts et domaines à la retraite apprécie les annonces du chef de l'Etat, face aux travailleurs, à l'occasion de la cérémonie de remise des cahiers de doléances lundi dernier.

«Pour l'année 2018, nous attendons au moins 75 000 emplois, voire 80 000 emplois. C'est cela qui est projeté. Nous y travaillons». Cette annonce a été faite mardi 1er Mai, par le chef de l'Etat, Macky Sall, face aux travailleurs, à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise des cahiers de doléances commémorative de la Fête du travail.

A cet engagement, Alla Kane, inspecteur des impôts et domaines à la retraite rétorque en ces termes : «C'est tout simplement des emplois électoraux, des politiques d'emplois propagandistes. Ces emplois ne durent le temps d'une rose. Et donc, un an après, les bénéficiaires se retrouvent dans la dèche». Pour rappel, poursuit-t-il: «En 2012, le président de la République s'était engagé à créer 500 000 emplois. Et aujourd'hui, il parle de 413 000 emplois créés. A quelques mois de la fin de son mandat, il s'engage à créer 75 000 à 80 000 emplois ».

Et de s'interroger : «En réalité, quel est le secteur ou les secteurs à même de créer lesdits emplois?» Selon lui, «du secteur primaire au tertiaire, en passant par le secondaire les emplois sont précaires. La situation du monde rural en dit long. Le secteur de l'informel avec des emplois moins sécurisés, de même que le secteur tertiaire avec des magasins Auchan, chinois... ». Pire encore, déplore-t-il, «on pense créer des emplois alors que l'Etat doit aux entreprises nationales de l'argent qu'il ne paye pas, amenant ainsi, certaines à mettre la clef sous le paillasson. C'est dire que nous sommes dans un éternel recommencement. Rien de solide et de durable n'est motivé. On ne gère que des circonstances... »

Campagne électorale avant l'heure

«Même avec les 30 milliards annoncés (dégagés) par le président de la République pour l'entreprenariat rapide, cela ne garantit pas un bon emploi. Or, ce sont les bons emplois qui garantissent ou soutiennent la croissance durable. Actuellement, le directeur général de la délégation générale de l'entreprenariat rapide est en train de faire le tour du pays, en distribuant des financements aux jeunes et femmes pour des projets qui sont déjà des projets morts nés. Parce que rien de sérieux pour comprendre combien ces projets vont rapporter à l'économie nationale, leur valeur, le nombre d'emplois générés, la durée de vie de ces projets financés... ». Bref, «C'est la campagne électorale avant l'heure», souligne, l'inspecteur des impôts et des domaines à la retraite, Alla Kane, pour mieux déplorer cet état de fait.