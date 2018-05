Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a annoncé la disponibilité des financements pour la mise en œuvre du test du paludisme dénommé «illumigene malaria». L'auteur de la découverte, le professeur Daouda Ndiaye, chef du Service de Parasitologie de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, qui a reçu le prix spécial dans la lutte contre la maladie, s'est réjoui de cette initiative.

Chef du Service de Parasitologie et Mycologie de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) et du Centre hospitalier universitaire (Chu) Le Dantec, le Pr Daouda Ndiaye a reçu le Prix spécial de lutte contre le paludisme, pour service rendu à la nation, à l'Afrique et au monde à travers le test de diagnostique du paludisme «illumgene malaria» qu'il a lui-même inventé. Il reçu les honneurs du gouvernement, samedi dernier, lors de la célébration de la Journée internationale du paludisme.

«Ce n'est pas la première fois que je reçois une telle distinction. Quelques mois avant, je l'avais reçu à l'étranger. Aujourd'hui, je le (le prix) reçois dans mon pays. Je ne peux que m'en réjouir», fait savoir le Pr Daouda Ndiaye, à l'ouverture du congrès annuel de la Société savante mondiale, auquel participaient près de 4.000 chercheurs venant de l'ensemble des 5 continents.

Concernant le fruit de ses recherches, le Pr Ndiaye a aussi eu un écho favorable de la part du gouvernement qui a annoncé la disponibilité des fonds afin que le test soit introduit dans le circuit sanitaire. Ce que confirme le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr. «Nous étions dans la recherche de fonds pour la mise en place dudit test. Ce qui a retardé son application dans le diagnostic. Mais, je peux vous assurer que les fonds sont disponibles». Et d'inviter les autres chercheurs à plus de persévérance dans la recherche pour plus de résultats afin de combattre les différentes maladies.

Le professeur Ndiaye, s'est félicité de cette décision annoncée du ministre de tutelle. «C'est une annonce qui nous fortifie dans nos travaux et nous ne pouvons que nous en réjouir. A notre niveau, nous ne ménagerons aucun effort dans l'accompagnement, la formation afin que l'outil soit utilisé pour des résultats probants», a-t-il assuré.

Aujourd'hui, force est de constater que le Sénégal, dans la lutte contre paludisme, devra combler plusieurs gaps afin d'espérer être au rendez-vous de 2030. Et ce test du professeur Ndiaye et la nouvelle stratégie de lutte mise en place par le Programme national de lutte contre le paludisme, «Pacte», qui veut dire Paludisme Attaqué à l'échelle des Communautés pour des Territoires Emergents, peuvent aider les acteurs à atteindre ce but.

Rappelons que c'est en collaboration avec la Division des maladies infectieuses et de la prévention et le «Center for Diseases Control» (CDC) d'Atlanta (USA) que le Pr Daouda Ndiaye a mis au point cette technique révolutionnaire appelée «illumigene malaria», pour diagnostiquer le paludisme. Une technique qui repose sur la biologie moléculaire et qui a eu son approbation. Elle a été enregistrée aux Etats-Unis d'Amérique Usa, le 26 janvier 2016.