La Mutuelle Nationale de Santé des Acteurs Culturels(MNSAC) a été lancée le 7 mars 2015. Son objectif est de remédier aux difficultés que rencontrent les artistes sénégalais dans leur prise en charge médicale. Plusieurs artistes de différents secteurs, ayant gratifié le grand public de prestations de haut niveau, font en effet face à ce problème de prise en charge médicale. Des lors, le développement de la mutuelle de santé des acteurs culturels s'impose. Des bienfaiteurs ont déjà donné le ton en apportant leur soutien financier pour la réussite de ce modèle humanitaire. C'est le cas de Youssou Ndour et du Chef de l'Etat qui ont offert respectivement soixante-quinze millions de francs et cent millions de francs. Pour marquer son soutien, le ministère de la Culture qui est à l'initiative de cette représentation musicale va reverser la totalité des recettes à la Mutuelle.

Ecrit par Pierre Hadida et Alicia Sebrien, le « Madiba Musical » est en hommage à Nelson Mandelas. Il fait référence au nom du clan Xhosa auquel Nelson Mandela est rattaché, et qui deviendra par la suite son surnom affectif pour les Sud-Africains. Il retrace en comédie musicale, l'essence de ce grand homme que l'histoire retiendra à jamais : Nelson Mandela alias Madiba. Danses africaines, chœurs traditionnels alternent avec des chansons rythmés et rassembleurs. Aujourd'hui, Mandela le musical est considéré comme le meilleur spectacle de luxe faisant plus de vente de tickets à guichets fermés.

Sous la présence effective du président de la République, Macky Sall, le grand Théâtre National abritera demain, vendredi 4 mai et le dimanche 06 mai, respectivement à 20 h et 17h, la comédie musicale, « le Madiba le musical ».

