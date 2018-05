Sénégal: Procès pour apologie du terrorisme - Imam Aliou Ndao à la barre, ce jeudi

C'est aujourd'hui, jeudi 3 mai, que l'imam Alioune Badara Ndao (Aliou Ndao) est attendu à la barre de la Chambre criminelle spéciale pour répondre des accusations portées à son encontre dans le cadre du procès lié à des faits de terrorisme. L'annonce a été faite par le président du tribunal, Samba Kane, à la reprise de l'audience dans la soirée d'hier, mercredi 2 mai, 14e jour d'audience dans le cadre de ce procès pour apologie du terrorisme.

Dernière personne à être interrogé, imam Aliou Ndao, va faire face aux juges de la Chambre criminelle spéciale du Tribunal de grande instance hors classe de Dakar aujourd'hui, jeudi 3 mai. Il va répondre notamment des accusations d'apologie de terrorisme, d'associations de malfaiteurs et blanchiment de capitaux. Imam Aliou Ndao est ainsi attrait à la barre après l'audition de tous ses 29 co-inculpés, notamment Makhtar Diokhané.

A la suite de l'imam Aliou Ndao, le tribunal entendra lundi 7 mai les témoins Massamba Diop et Alioune Diop, respectivement père et frère de Mouhamed Diop, et de Modou Diop père d'Abdou Lahat Diop. Il est aussi prévu, pour cette journée du lundi, la confrontation entre les prévenus et certains des accusés et les témoins. Il est envisagé une suspension de l'audience le mardi 8 mai et le mercredi 9 mai pour permettre au procureur de préparer son réquisitoire. Jeudi 10 mai étant férié, le réquisitoire du procureur est prévu le lundi 14 mai. L'audience sera à nouveau suspendue à partir du mardi 15 mai pour permettre aux avocats de préparer leurs plaidoiries.

Les plaidoiries des avocats sont programmées pour le jeudi 17 et la matinée du vendredi 18 mai, pour se poursuivre le lundi 21 mai. Concernant la journée du vendredi, qui d'habitude n'était pas jour du procès, le président Samba Kane a indiqué que le tribunal appréciera à la fin de la journée du jeudi de la tenue d'une audience à cette date.

Me Masokhna Kane réitère la demande de comparution des enquêteurs

Me Masokhna Kane a demandé, une fois de plus, la comparution du chef de la Division des investigations criminelles (Dic), le commissaire Alioune Diop et le patron de la Section de recherche (Sr) de la Gendarmerie, le commandant Issa Diack. Pour la robe noire, les enquêteurs doivent venir s'expliquer à la barre car il y a plusieurs informations contenues dans les procès verbaux qui ont été réfutées par les accusés. Selon Me Masokhna Kane, les enquêteurs ont porté des accusations jugées graves sur leurs clients, d'où la nécessité de leur comparution.

Le président du tribunal, Samba Kane, dans sa réponse, a fait constater à la robe noire qu'aussi bien le tribunal que le procureur n'ont pas eu à poser des questions en se basant sur les commentaires contenus dans les procès verbaux d'enquête qui ne sont que de simples moyens de renseignement. Il n'a pas jugé opportun la comparution des enquêteurs. Car, trouve-t-il, ces derniers ne viendront pas à la barre contredire un travail déjà effectué. Mieux, la comparution d'enquêteurs est contraire au principe directeur du tribunal, a-t-il dit.