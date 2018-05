Sénégal: Finale ligue des champions - Sadio Mané place Liverpool sur la voie royale

Il a d'ailleurs réussi à effacer son compatriote Demba Ba, en devenant le meilleur buteur sénégalais de l'histoire de la Premier League, avec 44 buts. Pour le moment, l'attaquant sénégalais est sur la voie royale et il ne lui reste qu'à aller conquérir la Coupe aux grandes oreilles lors de la finale de la prestigieuse compétition de C1 qui opposera son club au Réal de Madrid, le 26 mai à Kiev. «Nous serons face à la meilleur équipe, mais on aura pas de complexe. Pour être les meilleurs, il faut battre les meilleurs», a-t-il confié tout en savourant la qualification.

Toutefois, grâce à ce but, Sadio Mané améliore ses statistiques et passe à 9 réalisations. Il relègue Mamadou Niang et égale, au même moment, l'ancien attaquant des Lions Dame Ndoye qui occupait, jusque-là, la première place des meilleurs buteurs sénégalais dans l'histoire de la Ligue des champions.

Sadio Mané a ouvert la voie de la qualification à son équipe de Liverpool pour la finale de la Ligue des champions 2018. En demi-finale retour de la Ligue des champions disputée hier, mercredi 2 mai, contre l'As Rome et perdu finalement (4-2), l'international sénégalais a lancé son équipe en ouvrant le chemin des buts dès la 10e minute. Sur une loupée du joueurs romain Nainggolan dans sa remise au milieu de terrain, Firmino surgit pour lancer un fulgurant contre. Le Brésilien des Reds décale alors Mané sur sa gauche, lequel pénètre dans la surface et s'en va ajuster tranquillement Alisson, le portier de la Roma.

Comme il est parti pour devenir, le temps d'un soir, le premier footballeur sénégalais à disputer une finale de Ligue des champions.

