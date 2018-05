Sénégal: Intervention de la CDP dans le processus électoral - Rien de prévu, selon Ababacar Fall

Membre du Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec), Ababacar Fall est d'avis que l'intervention de la Commission de protection des données personnelles (Cdp) dans le processus électoral à la suite de l'adoption de la nouvelle loi constitutionnelle portant généralisation du système de parrainage pour toutes les candidatures à la prochaine élection présidentielle peut-être une bonne chose pour la sauvegarde des données personnelles des électeurs. Il a toutefois précisé que l'intervention de la Cdp dans le processus électoral n'est nullement prévue en l'état actuel des textes législatifs.

«Dans la loi électorale actuelle, il n'y a aucune disposition législative ou réglementaire concernant l'implication de la Commission de protection des données personnelles (Cdp) dans le processus électoral y compris le code électoral qui est la référence en la matière », explique Ababacar Fall , membre du Groupe de recherche et d'appui conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance (Gradec. Il fait remarquer qu' en matière de contrôle au niveau du Conseil constitutionnel, «le juge constitutionnel a toujours fait faire les vérifications par la Direction de l'automatisation du fichier (Daf) avant de valider ou invalider les candidatures ».

Il rappelle que : «C'est ce qui s'est fait depuis 1993 avec Me Mamadou Lô et récemment en 2012 avec les Youssou Ndour, Kéba Kendé et Abdourahmane Sarr ». Il croit savoir que « les listes des différents parrains n'ont jamais été publiées ». Bien au contraire, « on a seulement dit que les candidats n'ont pas atteint le nombre de signatures valides requis sans pour autant leur permettre de faire un recours ; mais, il n'y'avait pas de publications de la liste des signataires ». A cause de tout cela, Babacar Fall affirme ne pas voir , aujourd'hui, «le Conseil constitutionnel publier les listes des personnes qui vont parrainer les candidatures pour la présidentielle de 2019, surtout avec le nombre élevé auquel il faudra s'attendre ».

Par ailleurs, fait-il remarquer : « Compte tenu du fait que les modalités de la mise en œuvre de cette nouvelle loi sur la généralisation de ce parrainage n'ont pas encore fait l'objet d'une intégration dans le code électoral, Il est prématuré de parler de ces conditions ». De son point de vue, «il faudra attendre les implications de cette loi dans le code électoral et des dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités de collecte des signatures et d'exploitation de ces signatures pour voir de façon claire le rôle que la CDP pourrait jouer dans le processus électoral ».

Il rappelle que cette suggestion du Gradec, à savoir : « si c'est un comité de validation des signatures composé d'experts, des gens de la société civile, des représentants de l'administration et des acteurs politiques qui sera mise en place pour effectuer le travail de pré-vérification des signatures, ces membres ne doivent pas avoir la possibilité de disposer des données. Ils doivent seulement faire les vérifications au niveau du Conseil constitutionnel, voir les données, les signatures et s'assurer de leur conformité. Et quel que soit le statut de ces gens-là, ils ne doivent pas avoir la possibilité de sortir avec les documents ».

Revenant sur le champ de compétence de la CDP, Babacar Fall relève qu'il : «est plus large et ne concerne pas que le parrainage mais plusieurs domaines dont notamment les données personnelles relatives à l'utilisation de l'internet, des comptes Facebook, des caméras de surveillance entre autres». Cependant, fait-il remarquer, «la CDP peut jouer un rôle qui se limite juste à garantir que les informations que les électeurs sont amenés à donner concernant leur identité, leur adresse, leurs numéros de cartes d'identité et d'électeur ne soient pas utilisées par les candidats ou les partis politiques à une fin autre que le parrainage».

Selon Babacar Fall, « nonobstant le contrôle qui va être fait dans des formes qui vont être définies par les acteurs et par le Conseil constitutionnel », il faudra « s'assurer que ces données ne seront pas utilisées à des fins autres que celles pour lesquelles, elles sont destinées ». Pour le reste, Il demeure « convaincu que c'est peut être sous ce rapport qu'il faut comprendre le communiqué de la CDP qui peut avoir en quelque sorte un rôle de régulation à l'instar du CNRA par exemple afin que des données recueillies dans le cadre du parrainage ne fassent pas l'objet d'un usage autre que ce qui a été prévu ».

Protection des données personnelles à des fins de parrainage - Ce que dit la loi

La question du parrainage introduite dans la Constitution sénégalaise, le jeudi 19 avril 2018, par la 13ème législature, tout comme sa mise en application après la modification du Code électoral qui se fera très prochainement, posent le problème de la gestion et de la protection des données personnelles. Moult interrogations taraudent l'esprit des Sénégalais relativement à la confidentialité des noms des parrains, quand on sait que ne peut être portée que la candidature d'un seul prétendant au fauteuil présidentiel. D'où les assurances de la Commission de protection des données personnelles (Cdp), à travers un communiqué en date du 1er mai. Dans ladite note, les services de Awa Ndiaye, présidente de la Cdp promettent de mettre en œuvre «toutes les dispositions nécessaires à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles de l'ensemble des électeurs seront rappelées aux autorités et aux candidats concernés». Mieux, ladite institution compte veiller «à l'application de la loi au fur et à mesure que les mécanismes d'opérationnalisation seront adoptés».

Contrôles et sanctions

Que dit en réalité, la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008, en cas de non-respect des droits des citoyens ? Dans sa section V, intitulée Contrôle et sanctions administratives et pécuniaires, notamment en son article 29, il est dit que la Cdp peut prononcer les mesures suivantes : «un avertissement à l'égard du responsable du traitement ne respectant pas les obligations découlant de la présente loi» ou «une mise en demeure de faire cesser les manquements concernés dans le délai qu'elle fixe».

Poursuivant, en son article 30, la loi permet à la Cdp, si le responsable du traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, après procédure contradictoire, de prendre les sanctions suivantes : «un retrait provisoire de l'autorisation accordée pour une durée de trois (3) mois à l'expiration de laquelle, le retrait devient définitif», ainsi «qu'une amende pécuniaire d'un (1) million à cent (100) millions de Franc Cfa».

Mieux, à l'article 31 de cette même loi, il est indiqué qu'en cas d'urgence, lorsque la mise en œuvre d'un traitement ou l'exploitation de données personnelles entraîne une violation de droits et libertés, la Cdp, après procédure contradictoire, peut décider «l'interruption de la mise en œuvre du traitement pour une durée maximale de trois (3) mois» ; «le verrouillage de certaines données à caractère personnel traitées pour une durée maximale de 3 mois» et même «l'interdiction temporaire ou définitive d'un traitement contraire aux dispositions de la présente loi». Cela, tout en précisant plus loin, à l'article 32 que «les sanctions et décisions prises par la Commission des Données Personnelles sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat».

Applicabilité

Cependant, quid de l'applicabilité de telles sanctions à des partis ou organisations politiques ? Quelles sont les dispositions techniques prises par la commission gérée par Awa Ndiaye, pour procéder au suivi des opérations de collecte et de traitement des données personnelles à des fins de parrainage? A quel moment du processus peut intervenir la Cdp ? Quels sont ses pouvoirs coercitifs en cas de manquements répétés ? Le moins que l'on puisse dire est que la Cdp, dans la note rendue publique, promet de rappeler aux autorités et aux candidats concernés les dispositions de la loi. Sollicités par nos soins, les services d'Awa Ndiaye, présidente de la Cdp, promettent de fournir les réponses attendues très prochainement.