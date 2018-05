Sénégal: Biennale Dak'art 2018 - Kalidou Kasse en OFF à la Fondation Total

Dans le cadre du Off de la 13ième édition de la Biennale de l'Art africain contemporain de Dakar, les œuvres de l'artiste-plasticien Kalidou Kassé seront à voir du 6 au 21 mai dans les locaux de la Fondation Total qui soutient ce projet. Dénommée «Total en couleurs», l'exposition va être accompagnée d'un concours d'art plastique réservé aux enfants.

Comme les précédentes Biennales de l'Art africain contemporain de Dakar, l'artiste-plasticien Kalidou Kassé signera aussi sa présence dans le cadre du Off, pour cette présente édition qui s'ouvre aujourd'hui, jeudi 3 mai. composées de peintures et de tapisseries. L'exposition qui a pour nom «Total en Couleurs» est à visiter du 6 au 21 mai prochain dans les locaux de la Fondation Total. «Nous avons prévu des performances avec de jeunes artistes, des professeurs d'art, des étudiants, des professionnels et aussi les populations pour non seulement dialoguer avec eux, parler des préoccupations un peu esthétiques mais aussi montrer que l'art doit être démocratisé», a expliqué Kalidou Kassé, hier mercredi, au cours d'un point de presse.

A travers le thème de l'exposition ,«Deloussil», l'artiste-plasticien tient à sensibiliser les jeunes sur l'émigration clandestine. «Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui prennent le chemin de la Libye, du désert, de la mer. Il est important que l'art puisse servir de plaidoyer pour parler avec la jeunesse, pour leur expliquer qu'ils peuvent réussir ici et qu'ils n'ont pas besoin de partir», a fait savoir le fondateur des Ateliers du Sahel. Revenant sur le concept «Total en couleurs», il dira tout simplement que c'est «innovant» et il devra permettre «de sortir l'art des salons et des cadres bien fermés».

En plus de cette exposition, il est aussi prévu un concours d'art dédié aux enfants âgés de 12 à 18 ans, sur la sensibilisation, la sécurité routière. Sur ce, l'administratrice de la Fondation Total, Khady Sylla Sakho, dira: «nous avons voulu embarquer avec nous les jeunes pour cette Biennale et nous avons pensé les sensibiliser parce que la jeunesse est notre cible prioritaire». Par là, dit-elle, la Fondation Total cherche à amener la culture auprès du public, en investissant ses stations.