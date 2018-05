Sénégal: Maladies tropicales négligées - Le ministre de la Santé lance la campagne à Pout

La campagne de lutte préventive d'une semaine (2-8 mai 2018) contre les Maladies tropicales négligées (Mtn) a été lancée, hier, à Pout, par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.

Populations, acteurs communautaires, responsables locaux, administratifs, sanitaires, tout comme des partenaires techniques ont participé à l'évènement. Les Mtn dont le développement est lié à un difficile accès à l'eau ou à des conditions d'hygiène précaires dans des zones péri-urbaines et rurales sont devenues, selon des spécialistes, un véritable problème de santé publique. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a ainsi exprimé toute sa compassion aux victimes de ces maladies. Des pathologies qui, au vu des sketches joués par des troupes théâtrales, peuvent faire basculer la vie de beaucoup de personnes atteintes et qui cachent leurs maladies pour échapper à la stigmatisation. C'est pourquoi Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué qu'après la période 2007-2011, puis 2011-2016, un nouveau plan stratégique pour lutter contre les Maladies tropicales négligées (2016-2020) vient d'être lancé. « Durant cette période, nous accordons une attention particulière aux vers intestinaux, à la bilharziose, à la filariose lymphatique avec comme objectif leur éradication au Sénégal », a-t-il confié.

D'où le lancement de cette campagne de chimiothérapie préventive pendant laquelle le ministre a demandé aux populations d'accueillir, à bras ouvert, les équipes devant effectuer le travail sur le terrain. « Au-delà de cette campagne, j'invite aussi les équipes cadres des régions à mettre en place des plans de lutte contre la morbidité », a-t-il ajouté.

Revenant sur les efforts consentis par les partenaires techniques et financiers de l'Etat du Sénégal, M. Sarr, après les avoir félicités pour leur appui, leur a demandé de poursuivre l'effort aux côtés des agents de santé pour atteindre l'objectif visé, à savoir « Eradiquer les Maladies tropicales négligées dans le pays ».

...CINQ DISTRICTS SANITAIRES DE FATICK JUGÉS ENDÉMIQUES

C'est dans les districts sanitaires de Dioffior, Fatick, Gossas, Niakhar et Sokone que va se dérouler, dans la région de Fatick, la campagne de distribution de masse de médicaments contre les Maladies tropicales négligées.

Dans la région de Fatick, sur les 9 districts sanitaires, 5 sont concernés par la campagne annuelle de Distribution de masse de médicaments (Dmm) ou chimiothérapie préventive de masse sur les Maladies tropicales négligées. C'est ce qui ressort de l'atelier d'orientation organisé, le 30 avril 2018, à l'intention des journalistes d'organes de presse représentés à Fatick. Il s'agit des districts de Dioffior, Fatick, Gossas, Niakhar et Sokone où, selon Mme Seynabou Ndour, de l'antenne régionale de l'Institut de recherche et de développement, indépendant et non lucratif, « certaines zones de polarisation sont jugées endémiques à la filariose lymphatique avec une prévalence supérieure ou égale à 1 % révélée par l'enquête de base. Mais, pour ce qui concerne la bilharziose, seul le district sanitaire de Sokone est ciblé pour la campagne 2018 ».

Toutefois, il faut retenir, a souligné Daniel Ndecky, responsable régional de l'éducation pour la santé, « que la Distribution de masse va toucher les trois Mtn que sont la filariose lymphatique, la bilharziose et la géo helminthiase. Ces dernières constituent les cas les plus fréquents dans la région et pour lesquels un accent particulier sera accordé ».

Ayant presque les mêmes caractéristiques communes à impact important sur la morbidité et la mortalité favorisées pour la plupart par la pauvreté et l'exclusion sociale, les Mtn constituent un lourd fardeau sanitaire, social et économique pour le Sénégal. Elles sont, entre autres, à l'origine de handicap de longue durée, de stigmatisation, de difformités, de retard dans le développement des fonctions cognitives chez les enfants, de grossesses compliquées... Elles contribuent ainsi à maintenir les populations, surtout les plus démunies, dans un cycle maladie-pauvreté et représentent un obstacle majeur au développement durable de notre pays. Une lutte efficace est donc nécessaire pour leur éradication totale à défaut de réduire leur propagation.

Car ce sont des maladies qui touchent plus d'un milliard d'individus (1 personne sur 7) dans le monde et plus de la moitié des cas est recensée en Afrique.