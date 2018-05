Sénégal: Macky Sall, président de la République - «Nous devons agir avec les moyens et méthodes de notre temps»

Le président de la République, Macky Sall, a procédé hier, mercredi 2 mai, à l'inauguration de l'une des sphères ministérielles de Diamniadio. A cette occasion, il a souligné la nécessité pour le gouvernement d'agir avec les moyens et méthodes de notre temps. Ce qui, selon lui, «exige l'anticipation et la célérité de l'efficacité dans la prise de décisions et dans l'exécution coordonnée des actions»

«Nous devons, avec tous les niveaux de responsabilités, agir avec les moyens et méthodes de notre temps. Notre temps rime avec vitesse et incertitude. Notre temps exige l'anticipation et la célérité de l'efficacité dans la prise de décisions et dans l'exécution coordonnée des actions». Ces propos sont du président de la République, Macky Sall, qui procédait hier, mercredi 2 mai, à l'inauguration d'une des sphères ministérielles de Diamniadio.

Le chef de l'Etat trouve donc impératif d'accélérer la simplification du fonctionnement de l'administration et la généralisation de l'administration numérique. «L'édifice rayonnant que nous inaugurons aujourd'hui est le fruit d'une conjugaison loyale des efforts entre le pouvoir politique et l'administration. Il magnifie, de ce fait, la splendeur et la robustesse du pacte républicain entre l'administration, ses dirigeants et ses agents», a laissé entendre le président Sall.

Depuis 2012, poursuit-il, «j'ai engagé la refondation de la politique immobilière de l'Etat en vue d'optimiser le développement, l'exploitation et l'occupation du patrimoine public dans toutes les régions du Sénégal afin d'améliorer les conditions de travail des agents et l'accueil des usagers du service public.»

Suivant Macky Sall, la transformation et la modernisation de notre administration doivent s'adosser à une parfaite maîtrise des exigences des citoyens et des besoins des agents publics. «Ces derniers doivent, plus que par le passé, évoluer dans un environnement de travail moderne, propice, d'une part, à la valorisation des compétences individuelles et collectives et, d'autre part, au développement optimal des performances du secteur public», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, le président Macky Sall a souligné qu'en transférant les ministères à Diamniadio, l'Etat allège ainsi sa facture locative de 8 milliards de francs Cfa. Avant de relever que plus de 60% du volume des travaux ont été réalisés par le secteur privé national. «J'encourage, dans cet esprit, le secteur privé à se saisir de toutes les opportunités d'affaire offertes par notre politique du renouveau urbain», a-t-il conclu.