Guinée: Journée internationale de la presse - Alpha Condé terrasse de nouveau les journalistes

Une proposition que le président de la République n'a pas approuvé, car selon Alpha Condé, les journalistes guinéens ne relatent pas les faits tel quels sont. Il a justifié son explication en disant que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, les journalistes n'ont jamais diffusé les actes qu'il a posés et ils n'en parlent pas de l'effort pour l'amélioration de la liberté de la presse. Comme non poursuite des journalistes malgré certaines défaillances du métier. La multitude des organes de presse dans le pays.

Lors de son intervention au nom des associations de presse, Amadou Tam Camara a souligné des préoccupations et les difficultés dont la presse est guinéenne est confrontée. Dans sa communication, il a signalé la position de la Guinée sur le plan international selon les résultats de Reporter Sans Frontière. Dans le dernier rapport de cette ONG, la liberté de la presse est bafouée. La Guinée a reculé et elle occupe la 104ème place sur 180 pays dans le monde. Selon RSF, l'édition 2018 du Classement mondial de la liberté de la presse témoigne de l'accroissement des sentiments haineux à l'encontre des journalistes.

