Afrique: Du lourd pour la première journée de la Ligue des champions Total

Le sort ne pouvait pas nous promettre plus belles séquences à l'occasion de la première journée de la seconde phase de la Ligue des champions Total. Trois des huit rencontres ont, tout simplement, un parfume de finale, Al Ahly - Espérance, TP Mazembe - ES Sétif et Mamelodi Sundowns - WAC Casablanca. Si vous ajoutez l'Etoile du Sahel qui sera opposée au Primeiro de Agosto, vous obtenez la liste complète des vainqueurs de la Ligue des champions depuis 2007.

Alors quand ces équipes s'affrontent entre elles, l'attente est toujours très forte. Chaque fan s'attend à la victoire de son équipe, chaque amateur de football salive à l'avance d'un spectacle prometteur même s'il ne s'agit que la première des six étapes qui attend chaque équipe. Et le premier match, tous les entraîneurs le clament, année après année, est un match particulièrement important. C'est celui qui permet de prendre un peu d'ascendant, celui qui installe le moral. C'est celui qu'il faut gagner, voire, à défaut pour les équipes qui se déplacent, un résultat nul.

Les trois affiches citées plus haut devraient faire le plein au Borg El Arab Stadium à Alexandrie, au Lucas Moripe Stadium à Pretoria, et au Stade de Kamalondo à Lubumbashi. Familièrement on dirait que cela va barder entre les puissants. D'autant que certains abordent la phase de poules l'esprit dégagé pour avoir déjà assuré leur présence dans l'épreuve la saison prochaine. Il s'agit d'Al Ahly, de l'Espérance et des Sundowns qui viennent tous les trois de décrocher un nouveau titre national. Chez lui le WAC est encore dans le coup avec ses quatre points de retard sur le leader à trois journées de la fin, l'Entente de Sétif n'est plus concernée chez elle et le TP Mazembe n'en est qu'à mi-parcours de son championnat.

Les autres matches permettront de voir à l'oeuvre quelques formations ayant déjà une reconnaissance continentale avec en premier chef l'Etoile du Sahel, un club du Top 10 continental, et Zesco United, demi-finaliste de l'édition 2016. On suivra aussi le derby algéro-marocain entre le MC Alger et le Difaâ El Jadida. Beaucoup d'émotion en perspective. Et puis on reverra, avec autant de curiosité que l'an dernier dans la Coupe de la Confédération Total, les Ougandais du KCCA et les Swazi de Mbabane Swallows qui avaient disputé la phase de poules de la deuxième épreuve. Ils ont franchi un cap. Passeront-ils à l'étage supérieur? C'est l'une des questions qui se posent à l'entame du coup d'envoi de la seconde phase. Le Horoya de Conakry est un peu dans la même situation. Pour le moment l'ambitieux club guinéen n'est pas encore allé au but de ses promesses. L'AS Togo Port qui a sorti EL Hilal d'Omdurman en seizième de finale fait partie avec le Primeiro de Agosto des inattendus.

Notons que, suite à la récente décision de la CAF, les matches de poules sont désormais programmés les vendredi et samedi, et, lorsqu'ils seront joués en semaine, ce sera le mardi.

Programme

Vendredi 4 mai

(A) Township Rollers - Kampala City Council

Al Ahly - Espérance Tunis

(B) MC Alger - Difaâ El Jadida

Samedi 5 mai

(B) TP Mazembe - ES Sétif

(C) AS Togo Port - Horoya AC

Mamelodi Sundowns - Wydad Casablanca

(D) Zesco United - Mbabane Swallows

Primeiro de Agosto - ES Sahel