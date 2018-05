Sur le volet particulier des droits de l'homme, elle a successivement rencontré le procureur général de la RDC, Flory Kabange Numbi, et la ministre Marie-Ange Mushobekwa Likulia en charge du secteur. A ces deux officiels congolais, elle a exprimé ses vives préoccupations sur la persistance des cas de violations des droits de l'homme, notamment à l'est tout en exhortant les autorités congolaises à prendre leurs responsabilités à propos. « Si les autorités congolaises ne prennent pas leurs responsabilités, la CPI sera prête à se saisir des dossiers de violations des droits de l'homme dans ce pays », a-t-elle prévenu.

Très préoccupée par la situation sécuritaire dans les territoires troubles de Béni et Butembo au Nord-Kivu, sans oublier le Grand Kasaï, l'Ituri ainsi que les violations des droits humains enregistrées lors des marches pacifiques du 31 décembre 2017, des 21 janvier et 25 février de l'année en cours à Kinshasa, Fatou Bensouda voudrait voir la RDC prendre le devant en engageant les procédures judiciaires requises afin d'établir les responsabilités.

Venue spécialement pour faire le suivi de la coopération entre son institution et la RDC en cherchant notamment à glaner un maximum d'informations sur les procédures nationales en cours, Fatou Bensouda s'est estimée heureuse d'avoir eu tous les renseignements dont elle avait besoin en rapport avec les violences déplorées à l'est du pays et à Kinshasa.

