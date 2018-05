Sénégal: Biennale Dak'art 2018 - Le Congo présent à la 13e édition

Le pays est représenté dans la capitale sénégalaise par Paul Alden M'voutoukoulou alias M'vout, artiste peintre membre des ateliers Sahm, qui exposera ses oeuvres du 6 au 18 mai.

L'artiste peintre congolais s'exprimera, durant deux semaines, aux côtés des autres venus de trente-trois pays du monde parmi lesquels le Cameroun, l'Afrique du Sud, l'Angola, la RDC, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Brésil, le Maroc, la France, les Etat-Unis, le Madagascar, l'Ile Maurice, le Haïti et le Zimbabwe.

Une de ses œuvres, "Médecine Blues", a été présentée en 2017 à Lille, en France, dans l'exposition « Vers le cap de Bonne-Espérance » et « Afriques Capitales », à la Villette, à Paris. M'vout a également participé à de nombreuses expositions sur les continents africain et européen.

La treizième édition de la biennale Dak'art, dont l'ouverture a eu lieu le 3 mai, est placée sous le haut patronage du président de la République du Sénégal, Macky Sall. C'est un rendez-vous d'art contemporain incontournable, soutenu à 75% par le gouvernement sénégalais. Cette édition porte le sceau du père de la négritude, Aimé Césaire, intitulée « l'Heure rouge », extraite de sa pièce « Et les chiens se taisaient » qui parle d'émancipation, de liberté et de responsabilité.

Des rencontres et échanges se tiennent sur le thème « Art contemporain africain et transformations des cadres intellectuels et normatifs ». Quarante-quatre experts au total développeront, pendant quatre jours, les différentes thématiques, à savoir « Art et savoir », « Art et institution », « Arts et histoire » et « Art et argent ». Outre des rencontres, échanges, colloque, vernissage, exposition, inauguration de la maison Musée Ousmane Sow, visite, il y aura également de méga concerts populaires avec des stars nationales et internationales. Ces différentes activités se déroulent dans plusieurs sites.

En outre, des espaces d'éveil ont été créés pour les enfants, afin de les initier à l'art contemporain du continent. Il est également installé, dans chaque commune de Dakar, une « Barak», dans laquelle les résidents seront invités à exposer ce qu'ils définiront eux-mêmes comme étant de l'art.

Le Rwanda et la Tunisie sont à l'honneur à cette biennale. Cet événement qui se tient tous les deux ans a été institué par l'État sénégalais depuis 1989. La cérémonie de clôture interviendra le 2 juin.